Евро вырос до полугодового максимума на фоне ослабления торгового напряжения между США и ЕС

Евро продолжил рост, приблизившись к отметке $1,11 и достигнув самого высокого уровня с конца сентября 2024 года. Об этом пишет Trading Economics 10 апреля.

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Это произошло после того, как Европейский союз объявил о 90-дневном приостановлении введения новых пошлин на американские товары для проведения переговоров по торговле.

Хотя эти меры смягчили опасения глобального замедления экономики и роста инфляции, они также внесли новую волну неопределенности, которая может затянуться на несколько месяцев, говорят эксперты.

На фоне новостей денежные рынки скорректировали свои прогнозы будущих решений Европейского центрального банка. Ставку по депозитной facility ЕЦБ до декабря теперь ожидают на уровне 1,8%, что выше среды (1,65%), но несколько ниже прошлой недели (1,9%).

Вероятность понижения ставки в апреле снизилась до 90%, тогда как еще накануне рынки полностью закладывали его в цены.

Контекст

По возвращении в Белый дом Дональд Трамп ввел 20% пошлины на весь импорт из Китая и пригрозил 25% пошлинами на большинство товаров из Канады и Мексики, временно отложив их применение. Также были повышены пошлины на сталь, алюминий и автомобили – последние на уровне 25%. 2 апреля Трамп обнародовал новые глобальные взаимные пошлины, в том числе 25% пошлины на импорт автомобилей.

Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о взаимном отказе от пошлин на промышленные товары Трамп отклонил, настаивая на том, что ЕС должен согласиться на закупку американских энергоносителей на сумму $350 млрд в обмен на отсрочку новых тарифов.

В ответ 9 апреля ЕС одобрил поэтапное введение контрмер против США, которые должны были стартовать 15 апреля, в мае и декабре. Большинство товаров должны были облагаться пошлиной в 25%, часть – 10%.

В тот же день Трамп отложил введение новых пошлин на ряд стран на 90 дней, но повысил пошлины на китайский импорт до 125%. 10 апреля фон дер Ляйен объявила, что ЕС также откладывает введение своих контрмер на три месяца.