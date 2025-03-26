Європа шукає альтернативу відправленню військ до України – Reuters

Європейські зусилля щодо створення механізмів безпеки для України переключилися з відправлення військ на інші альтернативи, оскільки вони стикаються з політичними та логістичними обмеженнями, а також із перспективою протидії їхнім планам з боку Росії та США, пише Reuters із посиланням на офіційних осіб 26 березня.

Ключові факти

Франція, яка тісно співпрацювала з Великою Британією у розробці варіантів, 27 березня прийме 30 лідерів та делегації з приблизно 30 країн, які стануть частиною того, що стало «коаліцією охочих», щоб спробувати втілити деякі ідеї.

Однак поки Лондон і Париж вже кілька тижнів працюють над планом відправлення тисяч військовослужбовців в Україну для забезпечення майбутнього припинення вогню, дипломати кажуть, що зростає розуміння того, що відправлення таких сил не є найімовірнішим варіантом розвитку подій.

«Вони роблять крок назад від наземних військ і намагаються переосмислити свої дії на щось розумніше», — сказав один європейський дипломат.

Інший додав: «Коли Україна була у кращому становищі, ідея відправлення військ здавалася привабливою. Але зараз, враховуючи ситуацію на місцях та нинішню адміністрацію США, це не дуже привабливо».

Чиновники заявили, що обговорення на зустрічі в Парижі на цьому тижні будуть зосереджені на низці питань, таких як зміцнення України у військовому відношенні для стримування майбутніх атак і моніторинг часткового припинення вогню з морських цілей та енергетичної інфраструктури, які обговорювалися на переговорах під керівництвом США цього тижня.

Високопоставлений представник європейського оборонного відомства заявив, що хоча акцент зміщується від ідеї присутності європейських військ на місцях, «це не означає, що окремі країни не будуть направляти своїх солдатів в Україну для проведення навчання та іншої підтримки».

Але навіть якщо великі європейські сухопутні сили зараз не розглядаються як ймовірні, все ще розробляють плани, щоб зберегти можливості відкритими. Концептуальний документ для саміту, з яким ознайомився Reuters, посилається на можливі майбутні сили забезпечення безпеки в Україні «як частина майбутнього мирного врегулювання та за підтримки Сполучених Штатів».

Деякі європейські союзники відмахнулися від перспективи відправлення військ без твердих гарантій США та міжнародного мандату. Вони турбуються про вартість, про нестачу робочої сили та обладнання та, зрештою, про перспективу виявитися втягнутими у війну з Росією.

Контекст

Україна давно заявляла, що будь-яка мирна угода вимагатиме твердих гарантій безпеки з боку Заходу, щоб запобігти повторенню атак з боку Росії, яка розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році.

Президент Франції Еммануель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, які обидва відвідали Білий дім у лютому, припустили, що їхні країни могли б надати тисячі солдатів для майбутніх сил. Але вони також досі безуспішно намагалися отримати якусь форму підтримки від Вашингтона, не уточнюючи, про що йдеться.

Москва заявляє, що ніколи не погодиться на жодну пропозицію країн НАТО щодо спрямування військ в Україну. Президент США Дональд Трамп, який різко змінив політику США у бік прийняття російської версії війни, спочатку високо оцінив пропозиції Великої Британії та Франції щодо введення військ та заявляв, що, на його думку, Росія погодиться на них.