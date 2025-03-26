Европа ищет альтернативу отправке войск в Украину – Reuters

Европейские усилия по созданию механизмов безопасности для Украины переключились с отправки войск на другие альтернативы, поскольку они сталкиваются с политическими и логистическими ограничениями, а также с перспективой противодействия их планам со стороны России и США, пишет Reuters со ссылкой на официальных лиц 26 марта.

Ключевые факты

Франция, которая тесно сотрудничала с Великобританией в разработке вариантов, 27 марта примет 30 лидеров и делегации примерно из 30 стран, которые станут частью «коалиции желающих», чтобы попытаться воплотить некоторые идеи.

Однако пока Лондон и Париж уже несколько недель работают над планом отправки тысяч военнослужащих в Украину для обеспечения будущего прекращения огня, дипломаты говорят, что растет понимание того, что отправка таких сил не является наиболее вероятным вариантом развития событий.

«Они делают шаг назад от наземных войск и пытаются переосмыслить свои действия на что-то более разумное», – сказал один европейский дипломат.

Другой добавил: «Когда Украина была в лучшем положении, идея отправки войск казалась привлекательной. Но сейчас, учитывая ситуацию на местах и ​​нынешнюю администрацию США, это не очень привлекательно».

Чиновники заявили, что обсуждения на встрече в Париже на этой неделе будут сосредоточены на ряде вопросов, таких как укрепление Украины в военном отношении для сдерживания будущих атак и мониторинг частичного прекращения огня по морским целям и энергетической инфраструктуре, которые обсуждались на переговорах под руководством США на этой неделе.

Высокопоставленный представитель европейского оборонного ведомства заявил, что, хотя акцент смещается от идеи присутствия европейских войск на местах, «это не означает, что отдельные страны не будут направлять своих солдат в Украину для проведения учебы и другой поддержки».

Но даже если большие европейские сухопутные силы сейчас не рассматриваются как возможные, все еще разрабатывают планы, чтобы сохранить возможности открытыми. Концептуальный документ для саммита, с которым ознакомился Reuters, ссылается на возможные будущие силы обеспечения безопасности в Украине как часть дальнейшего мирного урегулирования и при поддержке Соединенных Штатов.

Некоторые европейские союзники отмахнулись от перспективы отправки войск без твердых гарантий США и международного мандата. Они беспокоятся о стоимости, о нехватке рабочей силы и оборудования и, наконец, о перспективе оказаться вовлеченными в войну с Россией.

Контекст

Украина давно заявляла, что любое мирное соглашение потребует твердых гарантий безопасности со стороны Запада, чтобы предотвратить повторение атак со стороны России, которая начала полномасштабное вторжение в 2022 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, оба посетившие Белый дом в феврале, предположили, что их страны могли бы предоставить тысячи солдат для будущих сил. Но они до сих пор безуспешно пытались получить какую-то форму поддержки от Вашингтона, не уточняя, о чем идет речь.

Москва заявляет, что никогда не согласится ни на одно предложение стран НАТО по направлению войск в Украину. Президент США Дональд Трамп, резко изменивший политику США в сторону принятия российской версии войны, сначала высоко оценил предложения Великобритании и Франции относительно войск и заявлял, что, по его мнению, Россия согласится на них.