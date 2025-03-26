Европа ищет альтернативу отправке войск в Украину – Reuters

Европейские усилия по созданию механизмов безопасности для Украины переключились с отправки войск на другие альтернативы, поскольку они сталкиваются с политическими и логистическими ограничениями, а также с перспективой противодействия их планам со стороны России и США, пишет Reuters со ссылкой на официальных лиц 26 марта.
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Ключевые факты
- Франция, которая тесно сотрудничала с Великобританией в разработке вариантов, 27 марта примет 30 лидеров и делегации примерно из 30 стран, которые станут частью «коалиции желающих», чтобы попытаться воплотить некоторые идеи.
- Однако пока Лондон и Париж уже несколько недель работают над планом отправки тысяч военнослужащих в Украину для обеспечения будущего прекращения огня, дипломаты говорят, что растет понимание того, что отправка таких сил не является наиболее вероятным вариантом развития событий.
- «Они делают шаг назад от наземных войск и пытаются переосмыслить свои действия на что-то более разумное», – сказал один европейский дипломат.
- Другой добавил: «Когда Украина была в лучшем положении, идея отправки войск казалась привлекательной. Но сейчас, учитывая ситуацию на местах и нынешнюю администрацию США, это не очень привлекательно».
- Чиновники заявили, что обсуждения на встрече в Париже на этой неделе будут сосредоточены на ряде вопросов, таких как укрепление Украины в военном отношении для сдерживания будущих атак и мониторинг частичного прекращения огня по морским целям и энергетической инфраструктуре, которые обсуждались на переговорах под руководством США на этой неделе.
- Высокопоставленный представитель европейского оборонного ведомства заявил, что, хотя акцент смещается от идеи присутствия европейских войск на местах, «это не означает, что отдельные страны не будут направлять своих солдат в Украину для проведения учебы и другой поддержки».
- Но даже если большие европейские сухопутные силы сейчас не рассматриваются как возможные, все еще разрабатывают планы, чтобы сохранить возможности открытыми. Концептуальный документ для саммита, с которым ознакомился Reuters, ссылается на возможные будущие силы обеспечения безопасности в Украине как часть дальнейшего мирного урегулирования и при поддержке Соединенных Штатов.
- Некоторые европейские союзники отмахнулись от перспективы отправки войск без твердых гарантий США и международного мандата. Они беспокоятся о стоимости, о нехватке рабочей силы и оборудования и, наконец, о перспективе оказаться вовлеченными в войну с Россией.
Контекст
Украина давно заявляла, что любое мирное соглашение потребует твердых гарантий безопасности со стороны Запада, чтобы предотвратить повторение атак со стороны России, которая начала полномасштабное вторжение в 2022 году.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, оба посетившие Белый дом в феврале, предположили, что их страны могли бы предоставить тысячи солдат для будущих сил. Но они до сих пор безуспешно пытались получить какую-то форму поддержки от Вашингтона, не уточняя, о чем идет речь.
Москва заявляет, что никогда не согласится ни на одно предложение стран НАТО по направлению войск в Украину. Президент США Дональд Трамп, резко изменивший политику США в сторону принятия российской версии войны, сначала высоко оценил предложения Великобритании и Франции относительно войск и заявлял, что, по его мнению, Россия согласится на них.
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