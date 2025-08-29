Європейські лідери розглядають можливість створення 40-кілометрової буферної зони на лінії фронту як частину потенційної мирної угоди між Україною та РФ. Про це пише Politico з посиланням на п’ятьох європейських дипломатів. Ідею нібито підтримала Москва, але поки що неясно, чи погодиться на неї Київ, адже вона може означати територіальні поступки.

Деталі

Пропозиція з’явилася на тлі відсутності прогресу у переговорах. Дипломати зазначають, що буферна зона мала б патрулюватися іноземними військами, чисельність яких може коливатися від 4000 до 60 000 осіб.

Франція та Велика Британія готові скласти основу контингенту, тоді як Польща та Німеччина участь відкидають. США, за словами співрозмовників видання, відіграватимуть мінімальну роль, обмежившись наданням супутникової розвідки та підтримки з повітря.

Європейські дипломати не порівнюють його з ретельно охоронюваним кордоном між Північною і Південною Кореєю, які технічно все ще перебувають у стані війни. Це більше схоже на поділ Німеччини під час холодної війни.

Ідея викликає суперечки серед союзників. Польща та інші прикордонні з Росією країни побоюються, що відрядження військ в Україну послабить захист східного флангу НАТО. Інші дипломати застерігають, що буферна зона може лише підвищити ризик нових російських атак або повторного вторгнення.

Викликають запитання також правила застосування сили, можливі сценарії ескалації з боку Росії та участь третіх країн у патрулюванні території, зазначило видання.

У Вашингтоні тема поки не обговорювалася на високому рівні: під час останньої відеонаради начальників штабів НАТО буферна зона не піднімалася. Натомість у Європі намагаються діяти швидко, щоб зафіксувати гарантії безпеки для України, поки адміністрація Дональда Трампа не змінила позицію, пише видання.

Контекст

Близько 10 європейських країн висловили готовність відправити свої війська в Україну після завершення війни, писав раніше Bloomberg. Проте Росія категорично виступає проти будь-якої присутності сил НАТО на українській території.

Під час зустрічі в Білому домі 18 серпня Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорили загальні рамки безпекових гарантій для України, але до конкретних домовленостей не дійшли. Найчастіше лунала ідея залучити армії європейських країн і щось на кшталт 5-ї статті НАТО. Поки ці гарантії безпеки не зафіксували на папері, низка іноземних ЗМІ опублікувала можливі безпекові зобов’язання, отримані з анонімних джерел американських і європейських високопосадовців. Більше про це читайте тут.

19 серпня Дональд Трамп в ефірі Fox News наголосив, що не планує відправляти американські війська в Україну для нагляду за виконанням можливих мирних угод із Росією. Водночас він припустив можливість надання Києву підтримки з повітря.

Вашингтон готовий змінити підхід до гарантій безпеки для України і може надати західним союзникам ключові військові технології. Як писала FT, із посиланням на джерела, йдеться про розвіддані, системи управління та інші критично важливі засоби, що дозволять посилити захист українського повітряного простору.