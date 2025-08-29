Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны на линии фронта как часть потенциального мирного соглашения между Украиной и РФ. Об этом пишет Politico со ссылкой на пятерых европейских дипломатов. Идею якобы поддержала Москва, но пока неясно, согласится ли на нее Киев, ведь она может означать территориальные уступки.

Подробности

Предложение появилось на фоне отсутствия прогресса в переговорах. Дипломаты отмечают, что буферная зона должна патрулироваться иностранными войсками, численность которых может колебаться от 4000 до 60 000 человек.

Франция и Великобритания готовы составить основу контингента, тогда как Польша и Германия отвергают участие. США, по словам собеседников издания, будут играть минимальную роль, ограничившись предоставлением спутниковой разведки и поддержки с воздуха.

Европейские дипломаты не сравнивают буферную зону с тщательно охраняемой границей между Северной и Южной Кореей, которые технически все еще находятся в состоянии войны. Это больше похоже на раздел Германии во время холодной войны.

Идея вызывает споры среди союзников. Польша и другие приграничные с Россией страны опасаются, что отправка войск в Украину ослабит защиту восточного фланга НАТО. Другие дипломаты предостерегают, что буферная зона может только повысить риск новых российских атак или повторного вторжения.

Возникают вопросы также в отношении правил применения силы, возможных сценариев эскалации со стороны России и участия третьих стран в патрулировании территории, отметило издание.

В Вашингтоне тему пока не обсуждали на высоком уровне: во время последнего видеосовещания начальников штабов НАТО вопросы буферной зоны не поднимали. В Европе же пытаются действовать быстро, чтобы зафиксировать гарантии безопасности для Украины, пока администрация Дональда Трампа не сменила позицию, пишет издание.

Контекст

Около 10 европейских стран выразили готовность отправить свои войска в Украину по завершении войны, писал ранее Bloomberg. Тем не менее, Россия категорически выступает против любого присутствия сил НАТО на украинской территории.

Во время встречи в Белом доме 18 августа Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили общие рамки гарантий безопасности для Украины, но до конкретных договоренностей не дошли. Чаще всего звучала идея привлечь армии европейских стран и что-то вроде 5-й статьи НАТО. Пока эти гарантии безопасности не зафиксировали на бумаге, ряд иностранных СМИ опубликовали возможные обязательства безопасности, полученные из анонимных источников американских и европейских чиновников. Больше об этом читайте здесь.

19 августа Дональд Трамп в эфире Fox News подчеркнул, что не планирует отправлять американские войска в Украину для надзора за выполнением возможных мирных соглашений с Россией. В то же время он допустил возможность предоставления Киеву поддержки с воздуха.

Вашингтон готов сменить подход к гарантиям безопасности для Украины и может предоставить западным союзникам ключевые военные технологии. Как писала FT со ссылкой на источники, речь идет о разведданных, системах управления и других критически важных средствах, которые позволят усилить защиту украинского воздушного пространства.