Фонд держмайна виставить державний «Укрбуд» на продаж за 262,6 млн грн

Аукціонна комісія Фонду державного майна України визначила стартову ціну продажу державного пакета акцій «Будівельної компанії «Укрбуд» – 262,6 млн грн, повідомила пресслужба ФДМУ. Дата аукціону поки невідома.
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Ключові факти
- За умовами приватизації «Укрбуду», покупець має зберегти основні види діяльності компанії, погасити борги до бюджету протягом шести місяців, виплатити прострочену заборгованість (крім санкційних кредиторів), перерахувати дивіденди до держбюджету за 2024–2025 роки.
- Покупець зобовʼязаний погасити борги із заробітної плати і не має права звільняти працівників протягом шести місяців.
- Умови приватизації і стартову ціну пакета акцій «Укрбуд» тепер має затвердити уряд.
- Кабмін включив «Укрбуд» до переліку обʼєктів великої приватизації у вересні 2024 року.
Контекст
Уряд створив державну будівельну компанію «Укрбуд» у 2004 році. Компанія займається проєктуванням об’єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, здійснює підготовку та перепідготовку робітничих кадрів.
На вересень 2024-го до складу «Укрбуду» входило 10 відокремлених структурних підрозділів та 11 дочірніх підприємств, балансовою вартістю понад 265 млн грн. З них п’ять підприємств займаються підготовкою та перепідготовкою кадрів у будівельній галузі, шість – проєктуванням.
На балансі «Укрбуду» – 25 обʼєктів нерухомості в 15 містах, зокрема Києві, Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську, Черкасах. Крім того, компанія володіє 16 офісними приміщеннями в Києві та Дніпрі, свідчать дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Загальна площа цих обʼєктів становить 112 800 кв. м, з яких 45 000 кв. м – передані в оренду. Майже чверть нерухомості залишилася на тимчасово окупованих територіях – у Донецьку, Макіївці, Маріуполі. В постійному користуванні – шість державних ділянок у Києві, Львові, Дніпрі, Черкасах, свідчать дані держреєстру речових прав.
У 2023 році виторг «Укрбуду» становив 105,2 млн грн, свідчать дані YouControl. Це у 2,5 раза більше проти 2022-го і в 1,6 раза – проти 2021-го. У першому півріччі поточного року виторг компанії зріс на 18%, до 17,4 млн грн, порівняно з аналогічним періодом рік тому. Збиток за 2023-й – 3 млн грн. За перше півріччя 2024-го – 5,7 млн грн.
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