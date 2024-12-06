Фонд держмайна виставить державний «Укрбуд» на продаж за 262,6 млн грн

Ключові факти

За умовами приватизації «Укрбуду», покупець має зберегти основні види діяльності компанії, погасити борги до бюджету протягом шести місяців, виплатити прострочену заборгованість (крім санкційних кредиторів), перерахувати дивіденди до держбюджету за 2024–2025 роки.

Покупець зобовʼязаний погасити борги із заробітної плати і не має права звільняти працівників протягом шести місяців.

Умови приватизації і стартову ціну пакета акцій «Укрбуд» тепер має затвердити уряд.

Кабмін включив «Укрбуд» до переліку обʼєктів великої приватизації у вересні 2024 року.

Контекст

Уряд створив державну будівельну компанію «Укрбуд» у 2004 році. Компанія займається проєктуванням об’єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, здійснює підготовку та перепідготовку робітничих кадрів.

На вересень 2024-го до складу «Укрбуду» входило 10 відокремлених структурних підрозділів та 11 дочірніх підприємств, балансовою вартістю понад 265 млн грн. З них п’ять підприємств займаються підготовкою та перепідготовкою кадрів у будівельній галузі, шість – проєктуванням.

На балансі «Укрбуду» – 25 обʼєктів нерухомості в 15 містах, зокрема Києві, Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську, Черкасах. Крім того, компанія володіє 16 офісними приміщеннями в Києві та Дніпрі, свідчать дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Загальна площа цих обʼєктів становить 112 800 кв. м, з яких 45 000 кв. м – передані в оренду. Майже чверть нерухомості залишилася на тимчасово окупованих територіях – у Донецьку, Макіївці, Маріуполі. В постійному користуванні – шість державних ділянок у Києві, Львові, Дніпрі, Черкасах, свідчать дані держреєстру речових прав.

У 2023 році виторг «Укрбуду» становив 105,2 млн грн, свідчать дані YouControl. Це у 2,5 раза більше проти 2022-го і в 1,6 раза – проти 2021-го. У першому півріччі поточного року виторг компанії зріс на 18%, до 17,4 млн грн, порівняно з аналогічним періодом рік тому. Збиток за 2023-й – 3 млн грн. За перше півріччя 2024-го – 5,7 млн грн.