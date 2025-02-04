Ferrexpo заявила про позов в Україні на понад $3,7 млрд. Акції компанії обвалилися на 21%

Гірничодобувна компанія Ferrexpo, акції якої котируються на Лондонській фондовій біржі, повідомила, що її український підрозділ Ferrexpo Poltava Mining (FPM) став обʼєктом цивільного позову на суму 157 млрд грн ($3,77 млрд). Про це йдеться у повідомленні компанії на біржі. Раніше Нацполіція завершила розслідування проти топменеджерів Полтавського ГЗК та передала матеріали до суду.

Деталі

У позові йдеться про «незаконний видобуток корисних копалин» і продаж виробничих відходів, що, за твердженням слідства, завдало значної шкоди довкіллю. Спочатку компанію звинувачували лише у незаконному продажу відходів, але пізніше до позову додали порушення у видобутку надр.

Компанія категорично заперечує звинувачення, стверджуючи, що видобуток залізної руди здійснюється відповідно до ліцензії, а відходи зберігаються згідно з найкращими гірничими практиками та екологічними стандартами. Ferrexpo заявила, що позов є безпідставним і компанія захищатиме свою позицію в суді.

Судова справа не впливає на діяльність компанії, йдеться у повідомленні.

На тлі цієї новини акції Ferrexpo обвалилися на 21%, до 81,9 пенса, досягнувши мінімуму за більш ніж два місяці.

Контекст

Ferrexpo – залізорудна компанія, що має активи в Україні. 50% її акцій належать компанії Fevamotinico S.a.r.l., підконтрольній Костянтину Жеваго, а 6,74% – компанії BlackRock. Ferrexpo володіє 100% акцій Полтавського, Єристівського ГЗК та 99,9% – Біланівського ГЗК.

У 2023 році Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК) та його керівник Віктор Лотоус потрапили під увагу правоохоронних органів. Проти Лотоуса порушено три справи, одна з яких стосується можливих збитків для держави в розмірі 157 млрд грн. Детальніше про цю справу читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

15 січня прокурори САП подали до суду обвинувальний акт проти чотирьох посадовців одного із полтавських ГЗК. Слідство не називає фігурантів справи, але наведені факти свідчать, що йдеться про Полтавський ГЗК та його керівника Віктора Лотоуса.