Фінляндія виділяє Україні новий пакет військової допомоги на майже €200 млн

Фінляндія надасть Україні 27-му партію військової допомоги вартістю майже €200 млн, повідомляє Міноборони країни. Рішення про новий пакет підтримки президент Фінляндії схвалив 31 січня на підставі пропозиції уряду.

Ключові факти

За оцінками Міноборони Фінляндії, заміна обладнання, що входить у пакет, коштуватиме країні приблизно €198 млн. Загальна вартість оборонної продукції, поставленої Фінляндією на Україну, наразі становить €2,5 млрд.

«Цей пакет вартістю майже €200 млн було створено у тісній співпраці з українцями. Ми надаємо саме ту підтримку, яка допоможе Україні захистити себе у гострій ситуації на фронті», – заявив міністр оборони Антті Гяккінен.

З міркувань безпеки Міноборони не розголошує вміст пакета військової допомоги,а також спосіб та терміни його доставки.

Зазначається, що при видліенні допомоги враховувалися як потреби України, так і ресурси Сил оборони Фінляндії.

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Контекст

27 листопада 2024-го очільники урядів Фінляндії, Данії, Естонії, Латвії, Норвегії, Польщі та Швеції заявили про намір посилити підтримку України та її оборонної промисловості, а ще інвестувати в постачання боєприпасів, йдеться у спільній заяві.

У листопаді 2024-го року стало відомо, що фінська група компаній Summa Defence Ltd, яка займається оборонними та охоронними технологіями, спільно зі українськими партнерами Kort, Elf Systems, Skyassist та MPS Development створює у Фінляндії завод з виробництва безпілотників. Планується, що широкомасштабне виробництво дронів розпочнеться у першій половині 2025 року.

29 січня 2025-го фінська компанія Insta Group Oy представила новий безпілотний літальний апарат Insta Steel Eagle ER для ЗСУ. Дрон оснащений вибуховим зарядом і призначений для знищення піхоти.