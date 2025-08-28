27 серпня було завершено угоду з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт». Новим власником стала компанія ТОВ «Топ-Оффер», що належить бізнесмену Володимиру Продивусу. Про це повідомила Оксана Кіктенко, виконуюча обов’язки директора ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт».

Деталі

Компанія ТОВ «Топ-Оффер» перемогла на аукціоні, що відбувся 7 листопада 2024 року, запропонувавши за порт 108 млн грн. Кошти були внесені в останній день встановленого терміну, 5 грудня. Після цього угоду додатково перевіряли через зміну бенефіціарного власника компанії: 28 листопада замість Євгена Богуславського ним став Володимир Продивус, відомий бізнесмен та колишній президент Федерації боксу України.

Процес приватизації супроводжувався низкою ключових процедур. 11 грудня 2024 року між регіональним відділенням Фонду державного майна України (ФДМУ) та ТОВ «Топ-Оффер» було підписано попередній договір купівлі-продажу. Основний договір уклали 27 лютого 2025 року, а 17 липня Антимонопольний комітет України надав погодження на угоду.

Завершальним етапом стало підписання акту приймання-передачі 22 серпня та державна реєстрація майна за ТОВ «Топ-Оффер» 27 серпня.

Контекст

Білгород-Дністровський морський порт, розташований на західному березі Дністровського лиману, займає 59 гектарів основної території з виходами до дев’яти причалів та додатково понад 5 гектарів у портопункті Бугаз (один причал) у селищі Затока.

До активів порту входять дев’ять суден, чотири тепловози, 18 портальних кранів і 56 транспортних засобів, частина з яких перебуває в оренді.

Ця приватизація стала 13-ю спробою продати порт, адже попередні 12, зокрема аукціон у березні 2023 року, коли переможцем була компанія «Укрдонінвест» із пропозицією 220 млн грн, завершилися невдачею через непереказ коштів.