Угода про надра. Керівна рада Інвестиційного фонду відбудови провела перше засідання

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Про це 3 вересня повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

  • У складі Керівної ради – по три представники від України та США. Американську сторону представляють міністр фінансів Скотт Бессент, головний інвестиційний директор DFC Коннор Коулмен і віцепрезидент та генеральний юрисконсульт DFC Роберт Стеббінс. 
  • За словами Свириденко, рада вже затвердила правила роботи, створила комітети, а також надала повноваження для відкриття банківських рахунків фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника.
  • Наступним кроком стане визначення проєктів для перших пілотних інвестицій. Це питання планують обговорити у вересні під час візиту представників DFC до Києва.
  • Напередодні уряд призначив українських менеджерів до керівної ради Інвестиційного фонду відбудови. До складу керівної ради увійшли: Олексій Соболев, міністр економіки, довкілля та сільського господарства; Єгор Перелигін, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства; Олександр Карасевич, державний секретар МЗС.

Контекст

Інвестиційний фонд відбудови (Reconstruction Investment Fund, RIF) – спільна ініціатива урядів України та США, створена для залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі сектори української економіки. 

17 квітня Україна та США підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа тут.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Фонд офіційно запустили 23 травня.

