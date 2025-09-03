Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Про це 3 вересня повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- У складі Керівної ради – по три представники від України та США. Американську сторону представляють міністр фінансів Скотт Бессент, головний інвестиційний директор DFC Коннор Коулмен і віцепрезидент та генеральний юрисконсульт DFC Роберт Стеббінс.
- За словами Свириденко, рада вже затвердила правила роботи, створила комітети, а також надала повноваження для відкриття банківських рахунків фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника.
- Наступним кроком стане визначення проєктів для перших пілотних інвестицій. Це питання планують обговорити у вересні під час візиту представників DFC до Києва.
- Напередодні уряд призначив українських менеджерів до керівної ради Інвестиційного фонду відбудови. До складу керівної ради увійшли: Олексій Соболев, міністр економіки, довкілля та сільського господарства; Єгор Перелигін, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства; Олександр Карасевич, державний секретар МЗС.
Контекст
Інвестиційний фонд відбудови (Reconstruction Investment Fund, RIF) – спільна ініціатива урядів України та США, створена для залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі сектори української економіки.
17 квітня Україна та США підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа тут.
30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду.
8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Фонд офіційно запустили 23 травня.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.