На Волл-Стріт знову розпродаж. Фондовий ринок США обвалився через торгову війну з Китаєм

Американські фондові індекси 10 квітня знову впали, майже повністю нівелювавши вчорашнє рекордне зростання, пише Trading Economics. Раніше сьогодні стало відомо про підвищення мит США на китайські товари до 145%.
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Деталі
- Індекс S&P 500 просів на 5,5%, Dow Jones втратив понад 1600 пунктів, а Nasdaq впав на 5,4% – технологічні компанії виявилися найбільш вразливими до погіршення настроїв на ринку.
- Серед лідерів падіння опинилися технологічні гіганти: акції Tesla обвалилися на 10%, Nvidia, Apple та Amazon – втратили понад 6,5% кожна. На тлі здешевлення енергоносіїв просіли й акції нафтовидобувних компаній: Chevron і Exxon Mobil знизилися на 6%.
- Білий дім повідомив, що підвищив мита на китайський імпорт до 145% після вчорашнього збільшення до 125%. При цьому адміністрація утрималась від коментарів щодо можливого запровадження нових мит на метали та хімічну продукцію по всьому світу.
- Таким чином, побоювання щодо уповільнення зростання економіки знову вийшли на перший план для інвесторів – попри вчорашній стрибок на тлі паузи в запровадженні мит і свіжі дані про зниження інфляції.
Контекст
9 квітня президент США Дональд Трамп вирішив підвищити мито на китайські товари до 125%, при цьому відстрочивши введення нових тарифів на 90 днів для країн, які не відреагували на попередні попередження про зростання ставок.
У відповідь Китай підняв мито на американську продукцію до 84%. Згідно з інформацією Міністерства торгівлі, 12 американських компаній було внесено до списку експортного контролю, а ще шість потрапили до переліку «ненадійних організацій».
Серед тих, кому заборонили експортувати товари подвійного призначення, опинилися American Photonics і Novotech. Компанії зі списку «ненадійних», зокрема Shield AI та Sierra Nevada Corporation, втратили право на імпортно-експортні операції з Китаєм та інвестування в цю країну.
10 квітня CNBC, посилаючись на представника Білого дому, повідомило, що фактична ставка мит США на китайський імпорт тепер сягає 145%.
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