На Волл-Стріт знову розпродаж. Фондовий ринок США обвалився через торгову війну з Китаєм

Американські фондові індекси 10 квітня знову впали, майже повністю нівелювавши вчорашнє рекордне зростання, пише Trading Economics . Раніше сьогодні стало відомо про підвищення мит США на китайські товари до 145%.

Деталі

Індекс S&P 500 просів на 5,5%, Dow Jones втратив понад 1600 пунктів, а Nasdaq впав на 5,4% – технологічні компанії виявилися найбільш вразливими до погіршення настроїв на ринку.

Серед лідерів падіння опинилися технологічні гіганти: акції Tesla обвалилися на 10%, Nvidia, Apple та Amazon – втратили понад 6,5% кожна. На тлі здешевлення енергоносіїв просіли й акції нафтовидобувних компаній: Chevron і Exxon Mobil знизилися на 6%.

Білий дім повідомив, що підвищив мита на китайський імпорт до 145% після вчорашнього збільшення до 125%. При цьому адміністрація утрималась від коментарів щодо можливого запровадження нових мит на метали та хімічну продукцію по всьому світу.

Таким чином, побоювання щодо уповільнення зростання економіки знову вийшли на перший план для інвесторів – попри вчорашній стрибок на тлі паузи в запровадженні мит і свіжі дані про зниження інфляції.

Контекст

9 квітня президент США Дональд Трамп вирішив підвищити мито на китайські товари до 125%, при цьому відстрочивши введення нових тарифів на 90 днів для країн, які не відреагували на попередні попередження про зростання ставок.

У відповідь Китай підняв мито на американську продукцію до 84%. Згідно з інформацією Міністерства торгівлі, 12 американських компаній було внесено до списку експортного контролю, а ще шість потрапили до переліку «ненадійних організацій».

Серед тих, кому заборонили експортувати товари подвійного призначення, опинилися American Photonics і Novotech. Компанії зі списку «ненадійних», зокрема Shield AI та Sierra Nevada Corporation, втратили право на імпортно-експортні операції з Китаєм та інвестування в цю країну.

10 квітня CNBC, посилаючись на представника Білого дому, повідомило, що фактична ставка мит США на китайський імпорт тепер сягає 145%.