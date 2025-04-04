Мита Трампа. Пивовари попередили про можливу втрату 100 000 робочих місць і закриття підприємств у Європі

До Brewers of Europe входять AB InBev, Heineken і Molson Coors та інші.

Обʼєднання пивоварів Brewers of Europe попередило, що тариф у 25% на імпорт пива в США може призвести до втрати 100 000 робочих місць та закриття пивоварень у Європі, та закликали Європейську комісію захистити їх від цього мита, пише Financial Times 4 квітня.

Ключові факти

За даними об’єднання, 2024 року європейські пивовари експортували до США пива на суму €870 млн. За оцінками, внаслідок мит може бути втрачено 100 000 із 2 млн робочих місць у пивоварній галузі в блоці.

Пивовари заявили, що не знають, чи поширюється новий тариф на все пиво, чи тільки на продукцію, яка імпортується в банках.

«Ми закликаємо Єврокомісію використовувати всі дипломатичні канали і, чи то шляхом переговорів чи заходів у відповідь, знайти спосіб знизити цей тариф, побічною жертвою якого ми стали», – заявила генеральний секретар Brewers of Europe Джулія Леферман.

Асоціація, яка також представляє Carlsberg, Asahi та торгові групи з 28 країн, заявила, що генеральний директорат ЄС з торгівлі звʼязався з представниками США, але не зміг отримати ясності щодо сфери дії мит.

«Нам важко зрозуміти, чому пиво було знижено до рівня похідного продукту алюмінію, – сказав Леферман. – Не може бути, щоб ми були вказані в одному списку з кабелями та проводами».

Керівник однієї міжнародної пивоварної компанії заявив, що неясно, чи включено до тарифу лише пиво в банках чи все пиво. Інший пивоварний гігант заявив, що формулювання у документі «викликає плутанину», додавши, що на даний момент вони дійшли висновку, що мито стосується пива та пивних банок.

Контекст

Президент США Дональд Трамп 2 квітня заявив про запровадження нових мит на імпортні товари. Під час виступу в Рожевому саду Білого дому він представив таблицю з переліком країн і розмірами тарифів, що варіюються від 10% до 50%. Нові мита охоплюють майже всі країни світу та набудуть чинності 5 і 9 квітня.

Ринки стикаються з наслідками торгової війни. ЄС та Китай обіцяли вжити заходів у відповідь на мита президента США Дональда Трампа, Велика Британія сподівається на велику торгову угоду з Вашингтоном – детальніше про це тут.

Введення мита приголомшило пивоварів і завдасть фінансового удару американським імпортерам європейського та мексиканського пива, таким як Heineken та Corona. Пивовари опинилися під тиском, коли міністерство торгівлі США додало імпорт «пива» та «порожніх алюмінієвих банок» до списку товарів, що підлягають 25-відсотковому миту. Аналітики підрахували, що імпорт мексиканського пива в США складає близько 85% продажу Constellation Brands, яка виробляє Corona та Modelo. Вплив Heineken набагато нижчий, імпорт у США становить 3% продажів групи.