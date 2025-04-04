Ціни на нафту впали до мінімуму з часів пандемії. Brent торгується нижче $68 за барель

Ціни на нафту наближалися до найнижчого рівня з часів піку пандемії 2021 року через нові тарифи президента США Дональда Трампа та збільшення видобутку групою ОПЕК+. Про це пише Reuters 4 квітня.

Деталі

Ф’ючерси на Brent подешевшали на $2,29 (3,3%) до $67,85 за барель, а WTI – на $2,32 (3,5%) до $64,63. Обидва показники прямували до найбільших тижневих втрат за пів року.

Аналітики вважають, що через тарифи й дії ОПЕК+ нафтовий ринок зазнає розпродажу, подібного до пандемічного обвалу, який триває в Азії.

ОПЕК+ вирішила прискорити збільшення видобутку, повернувши на ринок 411 000 барелів на день у травні замість 135 000. Хоча нафта звільнена від тарифів, вони можуть посилити інфляцію та сповільнити зростання, тиснучи на ціни, говорять експерти.

Аналітики Goldman Sachs знизили прогнози на грудень 2025 року для Brent до $66, а для WTI – до $62, вказуючи на ризики рецесії та більших поставок ОПЕК+.

Водночас експерти Rystad Energy, вважають, що через можливі перебої від санкцій та тарифів ціни навряд чи довго залишаться нижче $70.

Контекст

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на імпорт, виступаючи в Рожевому саду Білого дому. Він представив таблицю з тарифними ставками від 10% до 50%, які зачеплять майже всі країни світу. Нові правила набудуть чинності 5 та 9 квітня.

Європейська комісія вже готує відповідні заходи. Президент Франції Емманюель Макрон порадив французьким компаніям призупинити інвестиції в США, а міністр економіки Німеччини висловив думку, що Трамп може переглянути рішення за умови єдиної позиції Європи.

Світові фондові ринки відреагували масовими розпродажами, які тривають кілька сесій. Японський індекс Nikkei впав на 2,6% через обвал акцій експортерів, таких як Tokyo Electron, а південнокорейський Kospi знизився на 0,5%. Ринки Китаю та Гонконгу залишалися закритими. Аналітики пов’язують падіння з побоюваннями рецесії, на що вказує різке зниження прибутковості облігацій у США та Японії.

За один день статки 500 найбагатших людей світу скоротилися на $208 млрд через тарифи Трампа. Це стало четвертим найбільшим одноденним спадом за 13 років існування індексу Bloomberg Billionaires і найбільшим із часів піку пандемії Covid-19.