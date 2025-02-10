Франція планує інвестувати €109 млрд у ШІ, щоб посилити позиції в глобальній конкуренції – FT

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про інвестиції у розмірі €109 млрд у сферу штучного інтелекту (ШІ), щоб зміцнити позиції країни та Європи в глобальному технологічному змаганні, пише FT . Цю заяву він зробив напередодні AI Action Summit у Парижі (10–11 лютого), де зберуться світові лідери та керівники технологічних компаній, зокрема голова OpenAI Сем Альтман.

Деталі

Частина французьких інвестицій має надійти від міжнародних партнерів. Об’єднані Арабські Емірати планують вкласти €50 млрд у будівництво кампусу дата-центрів, а канадська компанія Brookfield інвестує €20 млрд у ШІ-інфраструктуру.

Планується створення фонду Current AI для розвитку «суспільно корисного ШІ» із початковим фінансуванням у €400 млн і метою зібрати €2,5 млрд за пʼять років.

Окремо венчурний фонд General Catalyst у партнерстві з іншими інвесторами, серед яких KKR, Blackstone, EQT, CVC та DST Global, планує вкласти €150 млрд у розвиток європейських стартапів і впровадження ШІ у бізнес.

Очікується, що Макрон та інші лідери, такі як премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді, виступатимуть за більш «відкриті», спільні платформи ШІ, такі як Mistral і DeepSeek, на противагу закритим альтернативам від OpenAI і Google.

Окрім інвестицій, саміт у Парижі має стати платформою для обговорення спрощення регулювання ШІ в ЄС. Понад 60 європейських компаній, зокрема Volkswagen, Spotify і Exor, закликають Єврокомісію гармонізувати законодавство для прискореного розвитку галузі. Ці пропозиції планують представити президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Контекст

Для Макрона AI Action Summit у Парижі – можливість підтвердити роль Франції як лідера у сфері ШІ в Європі та продемонструвати, що регіон може конкурувати зі США та Китаєм у розробці передових технологій.

У січні в США оголосили про запуск проєкту Stargate вартістю $500 млрд, який очолюють OpenAI та SoftBank.

Тим часом технологічні гіганти Amazon, Microsoft, Alphabet (Google) і Meta продовжують нарощувати інвестиції в ШІ. У 2025 році їх капіталовкладення можуть перевищити $320 млрд, що є безпрецедентним показником для ринку. Це продовження тренду, який розпочався у 2023 році, коли витрати цих компаній зросли на 63% і досягли $151 млрд, а в 2024 році вони склали вже $246 млрд.

Китай також активно інвестує у створення нових ШІ-моделей та чипів, зокрема через компанії DeepSeek і Huawei.