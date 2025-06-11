Nvidia уклала угоду з французьким стартапом Mistral AI для створення нових центрів обробки даних у Франції, спрямованих на розвиток інфраструктури штучного інтелекту в Європі. Про це пише Bloomberg 11 червня.

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На конференції VivaTech у Парижі генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг наголосив на необхідності розбудови дата-центрів для ШІ в Європі, щоб допомогти регіону наздогнати США та Китай у цій сфері.

Він закликав європейські країни впроваджувати ШІ-технології на національному рівні, що також сприятиме розширенню ринку для прискорювачів Nvidia.

У рамках співпраці з Mistral AI у Франції Nvidia забезпечить запуск локальних обчислювальних потужностей для ШІ. Французький стартап використає 18 000 прискорювачів Grace Blackwell у новому дата-центрі в департаменті Ессонн.

У Великій Британії чипи Nvidia отримають компанії Nebius Group та Nscale Global Holdings Ltd., які використають «тисячі» прискорювачів для своїх ШІ-платформ. Подібні ініціативи також плануються в Італії та Вірменії.

Nvidia активно співпрацює з Європою, підтримуючи зв’язки з понад 1,5 млн розробників, 9600 бізнесами та 7000 стартапами. За словами Діона Гарріса, директора з питань центрів обробки даних, основною перешкодою для регіону залишається брак інфраструктури. Компанія також працює з хмарними та телекомунікаційними партнерами по всьому континенту.

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Хуанг зазначив, що відсутність інфраструктури гальмує розвиток країни, яка має значний потенціал завдяки своїм стартапам та експертизі.

Nvidia планує реалізувати понад 20 ШІ-проєктів у Європі протягом наступних двох років, деякі з яких Хуанг назвав «гігафабриками» ШІ. Найбільший дата-центр вміщатиме понад 100 000 чипів, а апаратні потужності Європи, за прогнозами, зростуть утричі вже наступного року.

Контекст

У лютому 2025 року президент Франції Емманюель Макрон анонсував приватні інвестиції в розмірі €109 млрд у французьку ШІ-екосистему, значна частина яких піде на розбудову дата-центрів. Євросоюз також представив план із прискорення розвитку ШІ через спрощення регуляцій та інвестиції в інфраструктуру. Аналогічні кроки раніше анонсувала Велика Британія.