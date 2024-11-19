G20 у спільній заяві знову відмовилась відкрито засудити вторгнення РФ до України 

Група двадцяти (G20) дала зрозуміти, що їхня підтримка України слабшає, випустивши спільну декларацію, в якій помʼякшилася раніше узгоджена критика війни Росії і містилася лише загальна згадка про наслідки від 1000-денного вторгнення, пише Financial Times 19 листопада. Таким чином у своїй заяві лідери країн G20 другий рік поспіль відмовляються відкрито засудити вторгнення РФ.
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Ключові факти
- На зустрічі в Ріо-де-Жанейро країни «Великої двадцятки», до якої входять лідери найважливіших союзників України, таких як США, Велика Британія, Франція та Німеччина, у понеділок, 18 листопада, узгодили заяву, в якій згадуються «негативні додаткові наслідки війни» та вітаються «ініціативи, які підтримують всеосяжний, справедливий та міцний мир».
- На відміну від документа, підготовленого на торішньому саміті G20 у Нью-Делі, у комюніке цього року не було засудження ядерних загроз, повʼязаних з Україною, вимоги припинити атаки на продовольчу та енергетичну інфраструктуру. Минулого року західні держави подавали все це як дипломатичну критику Москви.
- Документ Ріо включав лише один параграф, присвячений війні в Україні, порівняно з сімома параграфами у заяві Нью-Делі. У декларації Росія не згадана жодного разу.
- Деякі європейські делегації наполягали на жорсткіших формулюваннях, які засуджують Росію після масштабної атаки із застосуванням ракет та безпілотників у неділю, 17 листопада, внаслідок якої постраждали цивільні обʼєкти в Україні, але зрештою відмовилися від цієї вимоги через побоювання, що це може зірвати спільну декларацію.
- «Заява недостатньо сильна… немає нічого про останні атаки, – сказав один європейський дипломат у Ріо. – Але ніхто не хотів заходити надто далеко, інакше б почався конфлікт, і не було б жодної заяви».
- Центральними аспектами комюніке стали заклики до ефективного оподаткування надбагатих людей, заходи щодо скорочення бідності, припинення вогню в секторі Газа та реформа Ради Безпеки ООН, головні пріоритети приймаючої країни Бразилії.
- Заява була опублікована від імені всіх членів G20, незважаючи на заперечення президента Аргентини Хавʼєра Мілея, правого лібертаріанця і шанувальника Дональда Трампа, який опублікував заяву, в якій розкритикував кілька елементів, включаючи державне втручання у боротьбу з голодом.
- У декларації також повторено торішню вимогу щодо збільшення фінансування заходів щодо боротьби зі зміною клімату з мільярдів до трильйонів доларів.
Контекст
Саміт G20 відбувається у Бразилії на тлі зростання тиску з боку деяких західних союзників на президента України Володимира Зеленського, які вимагають розглянути можливість мирних переговорів з РФ.
Цей тиск також частково виник напередодні другого терміну Дональда Трампа після президентських виборів у США 5 листопада. Трамп присягнув припинити війну якнайшвидше і пригрозив зупинити військову допомогу США Києву, якщо Україна не погодиться на переговори з Росією.
Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років, повідомила раніше WSJ із посиланням на поінформовані джерела. За їхніми словами, такий сценарій закінчення війни зараз обговорюють радники Трампа.
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