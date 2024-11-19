Боррель підтвердив отримання Україною дозволу США бити далекобійними ракетами по РФ

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив інформацію про надання адміністрацією президента США Джозефа Байдена дозволу Україні наносити удари американськими далекобійними ракетами по території РФ, пише «Інтерфакс-Україна» 18 листопада. Водночас ЄС так і не ухвалив аналогічне спільне рішення.
Надання далекобійних засобів та дозволів на удари вглиб РФ були однією з ключових складових військової частини Плану перемоги України.
Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?
Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!
Ключові факти
- «Адміністрація Байдена дозволила використання зброї на відстань до 300 км у глибину російської території. Тобто йдеться про радіус у 300 кілометрів. Це не так багато, якщо говорити про відстань — це не дуже велика відстань, вона не йде далеко вглиб країни», – сказав Боррель на брифінгу за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.
- Він наголосив, що це рішення адміністрації Байдена і він не знаю чому його ухвалили зараз, а не до виборів президента США.
- За його словами, глави європейських відомств обговорювали це питання на зустрічі, водночас спільного рішення про скасування обмежень на удари по цілях у РФ не ухвалили.
- «Кожна країна робить, що вважає за потрібне. Американська адміністрація довгий час говорила «ні», і цього разу вона сказала «так», — сказав Боррель.
Контекст
Напередодні президент США Джо Байден дозволив Україні удари американською далекобійною зброєю – ракетами ATACMS – по території РФ. Це суттєва зміна політики США у війні між Україною та Росією, писали 17 листопада Reuters і New York Times з посиланням на джерела. Пізніше у ЗМІ зʼявилася інформація, що Франція і Велика Британія нібито слідом за США також дозволили Україні завдавати ударів углиб російської території за допомогою своїх далекобійних ракет SCALP і Storm Shadow відповідно.
Як зазначає NYT, українці могли б використовувати ракети ATACMS для ударів по скупченнях російських і північнокорейських військ, військовій техніці, логістичних вузлах, складах боєприпасів і лініях постачання в глибині Росії.
Німеччина у відповідь на заклики надати Україні далекобійні ракети Taurus для ефективнішого знищення складів зброї та інших військових обʼєктів армії РФ відмовила. Раінше Politico визначив головні причини, чому досі у ЗСУ немає і найближчим часом навряд чи будуть високоточні німецькі ракети. Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично заявив, що Taurus не можна надавати Києву. В іншому випадку, німецьких спеціалістів треба буде відправити в Україну, щоб навчити українців наводити ці ракети. А «це може призвести до опосередкованого залучення у війну» Німеччини. Також Шольц разом з однопартійцями – соціал-демократами дуже непокояться тим, що Київ може використовувати Taurus для атак по Москві. Дальність ураження цих ракет до 500 км.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.