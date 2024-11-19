Боррель підтвердив отримання Україною дозволу США бити далекобійними ракетами по РФ

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив інформацію про надання адміністрацією президента США Джозефа Байдена дозволу Україні наносити удари американськими далекобійними ракетами по території РФ, пише «Інтерфакс-Україна» 18 листопада. Водночас ЄС так і не ухвалив аналогічне спільне рішення.

Ключові факти

«Адміністрація Байдена дозволила використання зброї на відстань до 300 км у глибину російської території. Тобто йдеться про радіус у 300 кілометрів. Це не так багато, якщо говорити про відстань — це не дуже велика відстань, вона не йде далеко вглиб країни», – сказав Боррель на брифінгу за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

Він наголосив, що це рішення адміністрації Байдена і він не знаю чому його ухвалили зараз, а не до виборів президента США.

За його словами, глави європейських відомств обговорювали це питання на зустрічі, водночас спільного рішення про скасування обмежень на удари по цілях у РФ не ухвалили.

«Кожна країна робить, що вважає за потрібне. Американська адміністрація довгий час говорила «ні», і цього разу вона сказала «так», — сказав Боррель.

Контекст

Напередодні президент США Джо Байден дозволив Україні удари американською далекобійною зброєю – ракетами ATACMS – по території РФ. Це суттєва зміна політики США у війні між Україною та Росією, писали 17 листопада Reuters і New York Times з посиланням на джерела. Пізніше у ЗМІ зʼявилася інформація, що Франція і Велика Британія нібито слідом за США також дозволили Україні завдавати ударів углиб російської території за допомогою своїх далекобійних ракет SCALP і Storm Shadow відповідно.

Як зазначає NYT, українці могли б використовувати ракети ATACMS для ударів по скупченнях російських і північнокорейських військ, військовій техніці, логістичних вузлах, складах боєприпасів і лініях постачання в глибині Росії.

Німеччина у відповідь на заклики надати Україні далекобійні ракети Taurus для ефективнішого знищення складів зброї та інших військових обʼєктів армії РФ відмовила. Раінше Politico визначив головні причини, чому досі у ЗСУ немає і найближчим часом навряд чи будуть високоточні німецькі ракети. Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично заявив, що Taurus не можна надавати Києву. В іншому випадку, німецьких спеціалістів треба буде відправити в Україну, щоб навчити українців наводити ці ракети. А «це може призвести до опосередкованого залучення у війну» Німеччини. Також Шольц разом з однопартійцями – соціал-демократами дуже непокояться тим, що Київ може використовувати Taurus для атак по Москві. Дальність ураження цих ракет до 500 км.