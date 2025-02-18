G7 вивчає можливість зниження цінового ліміту на російську нафту – Bloomberg

Країни G7 обговорюють ідею перегляду верхнього ліміту ціни на російську нафту, щоб обмежити доступ Кремля до нафтодоларів та сприяти припиненню війни в Україні. Про це пише Bloomberg з посиланням на проєкт заяви. Мета – підвищити вартість війни для Росії і примусити її до «значущих» переговорів про мир.

Деталі

Очікується, що країни G7 доручать своїм міністрам фінансів переглянути поточний ліміт ціни на сиру нафту, встановлений на рівні $60 за барель. Однак, ця пропозиція все ще на стадії обговорення, і може бути суттєво змінена під час подальших переговорів, пише видання.

В тексті проєкту згадується можливість контролю за дотриманням обмежень за допомогою міжнародного нагляду, пише Bloomberg.

У найближчі дні G7 планує оприлюднити заяву, яка буде спрямована на підтримку «справедливого миру» для України, заснованого на здоровому глузді та міцних гарантіях безпеки. Крім того, союзники підтвердять важливість участі України в будь-яких мирних переговорах, забезпечуючи їй можливість продовжити євроатлантичну інтеграцію.

На даному етапі точно не зрозуміло, як саме буде адаптовано ліміти на нафту, пише Bloomberg. Одним із варіантів може бути зниження ціни або посилення контролю за дотриманням поточних обмежень.

Контекст

Зниження доходів від продажу нафти може суттєво послабити фінансові можливості Кремля, що обмежить його здатність фінансувати війну в Україні, найбільшу статтю витрат російського бюджету в поточному році.

Росія готується збільшити витрати на національну оборону та внутрішню безпеку, запланувавши на 2025 рік рекордні витрати, що перевищать 13 трлн рублів.

Незважаючи на поточні високі ціни на нафту, їх падіння нижче за $60 за барель може спричинити серйозні економічні проблеми для Росії, як це зазначається в останньому звіті Центрального банку РФ про фінансову стабільність.

У грудні ОПЕК+ ухвалив рішення відкласти заплановане на січень збільшення видобутку нафти. Це перенесення передбачає підвищення видобутку на 180 000 барелів на день, яке повинно було початися з нового року. Представники картелю пояснили це тим, що поточні ціни на нафту занадто низькі для покриття бюджетних потреб більшості учасників організації.

16 грудня Рада ЄС ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії, додавши до санкційного списку 52 судна з третіх країн, що допомагали обходити попередні обмеження. Загальна кількість суден, що потрапили під санкції, досягла 79.

19 грудня 2024 року країни «Групи семи» (G7) розглянули можливість посилення обмежень на експорт російської нафти, щоб обмежити здатність Кремля фінансувати війну. Серед можливих заходів – зниження ціноутворюючої стелі з $60 до $40 за барель або повна заборона на обробку російської нафти.

13 січня шість країн ЄС звернулися до Європейської Комісії з проханням знизити ліміт ціни на російську нафту, встановлений країнами Великої Сімки на рівні $60 за барель, вважаючи, що це допоможе обмежити доходи Москви без значних потрясінь на ринку.