Новопризначений генпрокурор Руслан Кравченко планує наступного тижня зустрітись з бізнес-асоціаціями для обговорення проблем підприємців. Про це він повідомив під час «Форуму влада та бізнес: «Від діалогу до партнерства» 27 червня.