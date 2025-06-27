Новопризначений генпрокурор Руслан Кравченко планує наступного тижня зустрітись з бізнес-асоціаціями для обговорення проблем підприємців. Про це він повідомив під час «Форуму влада та бізнес: «Від діалогу до партнерства» 27 червня.
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Деталі
- «Плануємо на наступному тижні зібрати максимально велику кількість працівників бізнесменів та асоціацій, щоб довести, як будемо працювати», – пояснив мотивацію зустрічі Кравченко.
- «Ставлю за мету, щоб з кожним місяцем, днем, задоволених працівників бізнесу, платників податків ставало більше», – додав генпрокурор. – Просто щоб всі від них відстали, і вони працювали в законному руслі».
Контекст
27 червня президент Володимир Зеленський доручив підготувати рішення про введення тривалого мораторію на перевірки підприємців.
Президент України 16 червня подав кандидатуру Руслана Кравченка на посаду генпрокурора. Наступного дня Верховна Рада підтримала його кандидатуру 273 голосами «за». Офіційно Кравченко набув повноважень генпрокурора 23 червня.
Наприкінці 2024-го року він очолив Державну податкову службу. Кравченко із квітня 2023 року обіймав посаду голови Київської обласної державної адміністрації. У 2021 році він очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області.
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