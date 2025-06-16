Верховна Рада у вівторок, 17 червня, розгляне кандидатуру нового генерального прокурора, повідомили Forbes Ukraine два джерела у парламенті та Офісі президента. До парламенту вже надійшло подання президента про призначення на цю посаду чинного голови Державної податкової служби Руслана Кравченка.