Верховна Рада у вівторок, 17 червня, розгляне кандидатуру нового генерального прокурора, повідомили Forbes Ukraine два джерела у парламенті та Офісі президента. До парламенту вже надійшло подання президента про призначення на цю посаду чинного голови Державної податкової служби Руслана Кравченка.
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Деталі
- Основним кандидатом на посаду є Руслан Кравченко, повідомила Forbes Ukraine народна депутатка Галина Янченко. Цю інформацію також підтвердили два незалежні джерела у парламенті та Офісі президента.
- За словами Янченко, у Верховній Раді, ймовірно, набереться достатньо голосів для призначення Кравченка.
- «7 місяців не виносили кандидатуру генпрокурора думаю, каже Янченко – Ймовірно для того, щоб ретельно підібрати кандидатуру, яка не викличе токсичності – ні серед депутатського корпусу, ні серед міжнародних партнерів».
- Доповнено. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що до парламенту уже надійшло подання президента на призначення Руслана Кравченка. «Воно буде розглянуте на одному із найближчих засідань Верховної Ради», – написав він у телеграм-каналі.
Контекст
3 2015 року Кравченко працював в органах прокуратури. У 2020–2021: очолював управління з розслідувань у військово-промисловій сфері при Офісі генпрокурора.
2021–2023: керівник Бучанської окружної прокуратури, займався розслідуванням воєнних злочинів.
31 грудня 2024 року Кабмін призначив його головою Державної податкової служби України.
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