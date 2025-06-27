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Ідея, що забуксувала. Новий генпрокурор Кравченко реорганізовує департамент захисту інвестицій. Як він хоче змінити роботу з бізнесом?

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes
Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

4 хв читання

Бізнес, генпрокурор Руслан Кравченко, тиск /колаж Анастасія Левицька

Генпрокурор реорганізував департамент захисту інвестицій, який працює з бізнесом Фото колаж Анастасія Левицька

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко змінює підхід до роботи зі справами бізнесу. Він реформує департамент захисту інвестицій, який працював понад пʼять років. Імовірно, йдеться про ліквідацію. Як зміняться підходи прокуратури та що про це думають підприємці?

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Призначений минулого тижня генеральний прокурор Руслан Кравченко швидко змінює підходи до роботи органу. Одне з перших рішень – 26 червня він заявив про реорганізацію департаменту захисту інвестицій, який із 2020 року працював зі скаргами бізнесу.

«Підрозділ мав би відігравати ключову роль у забезпеченні прав інвесторів та бізнесу, але не виправдав очікувань», – написав Кравченко у Telegram. На практиці діяльність департаменту зводилася до номінальних зустрічей та бюрократичних процедур, вважає генпрокурор.

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