GoIT запустила онлайн-магістратуру зі штучного інтелекту

Онлайн-університет Neoversity від школи програмування GoIT запустив першу ШІ-магістратуру, повідомив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, після захисту можна отримати європейський диплом, який визнається в понад 50 країнах.

Ключові факти

За словами Федорова, Мінцифри інтегрує ШІ в більшість процесів, але щоб розробляти системні, конкурентні ША-рішення, потрібні ефективні фахівці і для цього треба розвивати ШІ-освіту.

В рамках першої ШІ-магістратури українці вчитимуться працювати зі штучним інтелектом в експертів з Google, Meta, Ciklum й Intellias.

Очікується, що програма готуватиме сильних ШІ-фахівців, готових запускати продукти для мільйонів користувачів.

Федоров зазначив, міжнародний ступінь магістра акредитований в понад 50 країнах, зокрема, диплом дозволить працювати в Європі, США, Канаді.

Ступінь Master of Science in Computer Science акредитований європейським колегіальним освітнім закладом Woolf, що працює за принципом Оксфорду.

Контекст

У 2014-му школу програмування GoIT заснували серійний підприємець Роман Корицький. У листопаді 2023-го школа залучила до $15 млн від венчурного фонду Horizon Capital, за оцінкою Forbes.

Основний продукт школи – курси для світчерів. Найбільший попит серед студентів на спеціальності JavaScript, а також нетехнічні QA та Design.

У 2020–2023 роках GoIT збільшила доходи в доларах США більш ніж у 12 разів. У 2021-му GoIT отримала 140 млн грн виторгу, у 2022-му, за оцінкою Forbes, він підскочив до 200–400 млн грн. Виторг компанії у 2021-му 0,8–1 млрд грн, за оцінкою Forbes.