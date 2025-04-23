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GoIT запустила онлайн-магистратуру по искусственному интеллекту

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Онлайн-университет Neoversity от школы программирования GoIT запустил первую ИИ-магистратуру, сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, после защиты можно получить европейский диплом, который признается более чем в 50 странах.

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Ключевые факты

  • По словам Федорова, Минцифры интегрирует ИИ в большинство процессов, но чтобы разрабатывать системные, конкурентные ИИ-решения, нужны эффективные специалисты, и для этого необходимо развивать ИИ-образование.
  • В рамках первой ИИ-магистратуры украинцы будут учиться работать с искусственным интеллектом у экспертов Google, Meta, Ciklum и Intellias.
  • Ожидается, что программа будет готовить сильных ИИ-специалистов, готовых запускать продукты для миллионов пользователей.
  • Федоров отметил, что международная степень магистра аккредитована более чем в 50 странах, в частности диплом позволяет работать в Европе, США, Канаде.
  • Степень Master of Science in Computer Science аккредитована европейским коллегиальным образовательным учреждением Woolf, работающим по принципу Оксфорда.

Контекст

В 2014 году школу программирования GoIT основал серийный предприниматель Роман Корицкий. В ноябре 2023-го школа привлекла до $15 млн от венчурного фонда Horizon Capital, по оценке Forbes.

Основной продукт школы – курсы для свитчеров. Наибольший спрос среди студентов – на специальности JavaScript, а также нетехнические QA и Design.

В 2020–2023 годах GoIT увеличила доходы в долларах США более чем в 12 раз. В 2021-м GoIT получила 140 млн грн выручки, в 2022-м, по оценке Forbes, она подскочила до 200–400 млн грн. Выручка компании в 2021-м – 0,8–1 млрд грн, по оценке Forbes.

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