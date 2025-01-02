Головна інспекція Міноборони проведе перевірку командування Сухопутних військ

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ проведуть комплексний аналіз, повідомив міністр оборони Рустем Умєров 2 січня. Його буде проводити Головна інспекція Міноборони. Після перевірки планується посилити боєздатність підрозділів новими підходами до підготовки.

Ключові факти

За словами міністра, Сухопутні війська є найчисельнішим та стратегічно важливим видом Збройних сил, що відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів.

«Події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті. Саме тому підтримую необхідність для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ», – пояснив Умєров.

Для цього Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ. Зокрема, проведе​ аналіз організаційної структури та повноважень,​ оцінку ефективності управлінських процесів і перевірку на дотримання законодавства.

На основі результатів перевірки Міноборони має намір запровадити реформи у системі управління та кадрової політики в командуванні Сухопутних військ, оптимізувати управлінські процеси і посилити боєздатність підрозділів новими підходами до підготовки.

Контекст

29 листопада президент Володимир Зеленський призначив новим командувачем Сухопутних військ генерал-майора Михайла Драпатого, його заступником – полковника Олега Апостола. Драпатий замінив на цій посаді генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

На початку осені Драпатого розглядали як можливого наступника Сирського у разі провалу курської операції українських військ, розповідав у жовтні Forbes Ukraine співрозмовник в ОП.

Драпатий здобув славу ще в 2014 році, коли командував другим мехбатом 72-ї ОМБр. Тоді БМП під його командуванням на швидкості прорвала барикаду в Маріуполі. Повагу серед військових Драпатий здобув, коли вивів два батальйони з оточення на Луганщині, так званого Ізваринського котла.

Драпатий також воював у складі 30-ї ОМБр, був комбригом 58-ї ОМПБр, навчався у Нацуніверситеті оборони імені Черняховського. Також був командувачем ОУВ «Херсон».

У лютому бригадний генерал Михайло Драпатий став заступником начальника Генштабу, його напрямом була підготовка військових. Детальніше про це читайте тут.