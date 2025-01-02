Головна інспекція Міноборони проведе перевірку командування Сухопутних військ

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ проведуть комплексний аналіз, повідомив міністр оборони Рустем Умєров 2 січня. Його буде проводити Головна інспекція Міноборони. Після перевірки планується посилити боєздатність підрозділів новими підходами до підготовки.
Ключові факти
- За словами міністра, Сухопутні війська є найчисельнішим та стратегічно важливим видом Збройних сил, що відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів.
- «Події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті. Саме тому підтримую необхідність для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ», – пояснив Умєров.
- Для цього Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ. Зокрема, проведе аналіз організаційної структури та повноважень, оцінку ефективності управлінських процесів і перевірку на дотримання законодавства.
- На основі результатів перевірки Міноборони має намір запровадити реформи у системі управління та кадрової політики в командуванні Сухопутних військ, оптимізувати управлінські процеси і посилити боєздатність підрозділів новими підходами до підготовки.
Контекст
29 листопада президент Володимир Зеленський призначив новим командувачем Сухопутних військ генерал-майора Михайла Драпатого, його заступником – полковника Олега Апостола. Драпатий замінив на цій посаді генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.
На початку осені Драпатого розглядали як можливого наступника Сирського у разі провалу курської операції українських військ, розповідав у жовтні Forbes Ukraine співрозмовник в ОП.
Драпатий здобув славу ще в 2014 році, коли командував другим мехбатом 72-ї ОМБр. Тоді БМП під його командуванням на швидкості прорвала барикаду в Маріуполі. Повагу серед військових Драпатий здобув, коли вивів два батальйони з оточення на Луганщині, так званого Ізваринського котла.
Драпатий також воював у складі 30-ї ОМБр, був комбригом 58-ї ОМПБр, навчався у Нацуніверситеті оборони імені Черняховського. Також був командувачем ОУВ «Херсон».
У лютому бригадний генерал Михайло Драпатий став заступником начальника Генштабу, його напрямом була підготовка військових. Детальніше про це читайте тут.
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