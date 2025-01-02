Главная инспекция Минобороны проведет проверку командования Сухопутных войск

В командовании Сухопутных войск ВСУ проведут комплексный анализ, сообщил министр обороны Рустем Умеров 2 января. Его проведет Главная инспекция Минобороны. После проверки планируется усилить боеспособность подразделений новыми подходами к подготовке.

Ключевые факты

По словам министра, Сухопутные войска являются наиболее многочисленным и стратегически важным видом Вооруженных сил, отвечающим за мобилизацию, подготовку, комплектование и эффективность боевых подразделений.

«События в Сухопутных войсках непосредственно влияют на ситуацию на фронте. Именно поэтому поддерживаю необходимость для нового командующего ВС ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого иметь полную картину положения дел», – пояснил Умеров.

Для этого Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ командования Сухопутных войск. В частности, проведет анализ организационной структуры и полномочий, оценку эффективности управленческих процессов и проверку соблюдения законодательства.

На основе результатов проверки Минобороны намерено провести реформы в системе управления и кадровой политики в командовании Сухопутных войск, оптимизировать управленческие процессы и усилить боеспособность подразделений новыми подходами к подготовке.

Контекст

29 ноября президент Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками генерал-майора Михаила Драпатого, его заместителем – полковника Олега Апостола. Драпатый заменил на этом посту генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

В начале осени Драпатого рассматривали в качестве возможного преемника Сырского в случае провала курской операции украинских войск, рассказывал в октябре Forbes Ukraine собеседник в ОП.

Драпатый снискал славу еще в 2014 году, когда командовал вторым мехбатом 72-й ОМБр. Тогда БМП под его командованием на скорости прорвала баррикаду в Мариуполе.

Драпатый также воевал в составе 30-й ОМБр, был комбригом 58-й ОМПБр, учился в Нацуниверситете обороны имени Черняховского. Также был командующим ОУВ «Херсон».

В феврале бригадный генерал Михаил Драпатый стал заместителем начальника Генштаба, его направлением была подготовка военных. Подробнее об этом читайте здесь.