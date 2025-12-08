Rebuild Ukraine Fund (REBUF), який перебуває в управлінні Dragon Capital, отримає $15 млн від Norfund – державного норвезького фонду. Інвестицію планують спрямувати українським компаніям, яким потрібен капітал для розвитку в умовах війни, йдеться у пресрелізі Dragon Capital.

Деталі

REBUF планує залучити загалом $250 млн та інвестувати в компанії, що зберегли стійкість попри війну. Пріоритетними секторами визначені виробництво, споживчі товари, медицина та технології.

Інвестиція Norfund буде частиною першого закриття фонду разом із зобов’язаннями інших європейських фінансових інституцій розвитку, зокрема МФК (IFC) та ЄБРР (EBRD).

Це друга інвестиція в межах мандату Norfund для підтримки України. Його мета – сприяти проєктам, які несуть високі ризики, але мають значний вплив на стійкість країни, її відбудову та інтеграцію з європейськими ринками, зазначила Dragon Capital.

Dragon Capital заявляв, що інвестує у REBUF $20 млн власних коштів. А ключовими партнерами стали IFC та ЄБРР, які у листопаді 2025 року спільно зобовʼязалися вкласти по $25 млн.

Dragon Capital Томаша Фіали управляє прямими інвестиційними фондами з 2010 року. REBUF – третій такий фонд компанії. Він сфокусований на підтримці відновлення економіки України через інвестиції в малі та середні підприємства та компанії середнього капіталізації з річних доходами до $50 млн.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

Попри війну, 72% компаній продовжуватимуть інвестувати в український ринок, свідчить опитування Європейської Бізнес Асоціації, опубліковане наприкінці листопада. У 2024 році були готові інвестувати 70%, а в 2023-му – 57% членських компаній, що вже присутні на ринку.

До головних факторів позитивного впливу на інвестиційний клімат в Україні керівники компаній відносять євроінтеграційний рух, преференційний режим міжнародної торгівлі та «транспортний безвіз», дерегуляцію та диджиталізацію державних послуг.

Серед негативних факторів впливу – війна, корупція, слабка судова система, нестача кадрів та удари по українській енергосистемі. До того ж, на думку 78% респондентів, інвестиційну привабливість України погіршує обмеження валютних операцій.