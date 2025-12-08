Rebuild Ukraine Fund (REBUF), який перебуває в управлінні Dragon Capital, отримає $15 млн від Norfund – державного норвезького фонду. Інвестицію планують спрямувати українським компаніям, яким потрібен капітал для розвитку в умовах війни, йдеться у пресрелізі Dragon Capital.
Деталі
- REBUF планує залучити загалом $250 млн та інвестувати в компанії, що зберегли стійкість попри війну. Пріоритетними секторами визначені виробництво, споживчі товари, медицина та технології.
- Інвестиція Norfund буде частиною першого закриття фонду разом із зобов’язаннями інших європейських фінансових інституцій розвитку, зокрема МФК (IFC) та ЄБРР (EBRD).
- Це друга інвестиція в межах мандату Norfund для підтримки України. Його мета – сприяти проєктам, які несуть високі ризики, але мають значний вплив на стійкість країни, її відбудову та інтеграцію з європейськими ринками, зазначила Dragon Capital.
- Dragon Capital заявляв, що інвестує у REBUF $20 млн власних коштів. А ключовими партнерами стали IFC та ЄБРР, які у листопаді 2025 року спільно зобовʼязалися вкласти по $25 млн.
- Dragon Capital Томаша Фіали управляє прямими інвестиційними фондами з 2010 року. REBUF – третій такий фонд компанії. Він сфокусований на підтримці відновлення економіки України через інвестиції в малі та середні підприємства та компанії середнього капіталізації з річних доходами до $50 млн.
Контекст
Попри війну, 72% компаній продовжуватимуть інвестувати в український ринок, свідчить опитування Європейської Бізнес Асоціації, опубліковане наприкінці листопада. У 2024 році були готові інвестувати 70%, а в 2023-му – 57% членських компаній, що вже присутні на ринку.
До головних факторів позитивного впливу на інвестиційний клімат в Україні керівники компаній відносять євроінтеграційний рух, преференційний режим міжнародної торгівлі та «транспортний безвіз», дерегуляцію та диджиталізацію державних послуг.
Серед негативних факторів впливу – війна, корупція, слабка судова система, нестача кадрів та удари по українській енергосистемі. До того ж, на думку 78% респондентів, інвестиційну привабливість України погіршує обмеження валютних операцій.
