Промислово-будівельна група «Ковальська» оскаржуватиме рішення Північного господарського апеляційного суду від 24 червня, повідомила Forbes Ukraine пресслужба групи. Суд відмовився скасувати дозвіл АМКУ на придбання за €100 млн двох цементних заводів в Україні ірландською компанією CRH після позову «Ковальська».

Деталі

«Ковальська» продовжить відстоювати свою позицію в судовому порядку. Група не погоджується з юридичною оцінкою суду та готує касаційну скаргу до Верховного Суду.

Компанія вважає, що рішення про концентрацію на стратегічно важливому ринку, яким є ринок цементу, мають ухвалюватися з урахуванням довгострокових наслідків для економіки країни.

«Зосередження майже 50% ринку в руках одного гравця суперечить принципам здорової конкуренції та створює реальні ризики неконкурентного ціноутворення – як для бізнесу, так і для державних інфраструктурних проєктів», – зазначили в «Ковальська».

Контекст

24 червня «Ковальська» програла другий суд проти АМКУ щодо купівлі цементних заводів ірландською CRH. Північний апеляційний господарський суд Києва підтримав апеляцію Антимонопольного комітету України (АМКУ) проти групи «Ковальська» та відхилив вимогу компанії.

«Ковальська» вимагала визнати недійсним дозвіл Антимонопольного комітету України (АМКУ) від 5 вересня 2024 року, яким той надав дозвіл CRH на концентрацію активів італійської групи Buzzi в Україні.

Сума угоди – €100 млн. Це третя за розміром інвестиційній угоді в Україні від початку повномасштабного вторгнення. АМКУ розглядав її більше півтора року.

З уривків справи опублікованих у ЗМІ, «Ковальська» намагалась довести суду, що рішення АМКУ є незаконним та необґрунтованим, а накладені на CRH антимонопольні зобов’язання є недостатніми, щоб уникнути монополізації на ринку цементу.

24 вересні 2024-го столичний група оскаржила рішення АМКУ про дозвіл на концентрацію цементних активів в суді вперше. 19 лютого Північний апеляційний суд став на сторону ірландської компанії.

Промислово-будівельна група «Ковальська» — один із найбільших українських виробників будівельних матеріалів та провідний девелопер. Група об’єднує 13 підприємств у різних сегментах будівельної галузі, що здійснюють повний цикл робіт — від видобутку сировини до зведення об’єктів житлового, комерційного та соціального призначення. Продукція представлена брендами «Бетон від Ковальської», «Авеню», Siltek та іншими.

CRH — один з найбільших у світі виробників будівельних матеріалів, що працює у 28 країнах. В Україні CRH працює з 1999-го року. Під час повномасштабного вторгнення CRH інвестувала в Україну 180 млн євро, включно з будівництвом цементного терміналу на Київщині вартістю 34 млн євро.

Відповідно до раніше погоджених вимог АМКУ, CRH має впродовж дев’яти місяців створити юридичну особу – Холдингову компанію – та передати їй придбаний пакет акцій ПрАТ «Дікергофф цемент Україна».

25-28% акцій статутного капіталу Холдингової компанії мають продати чи іншим чином передати третій особі, не повʼязаній із CRH. Також CRH має забезпечити незалежний контроль над заводами та регулярно звітувати АМКУ.