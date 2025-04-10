Група з 77 конгресменів вимагає від адміністрації Трампа звільнити Маска до 30 травня – Axios

Група демократів Палати представників розпочала кампанію з вимогою усунути бізнесмена Ілона Маска з адміністрації експрезидента США Дональда Трампа до 30 травня. Про це пише Axios з посиланням на офіційний лист, який 77 конгресменів направили Трампу.

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Маск, як спеціальний державний службовець, не має права обіймати цю посаду понад 130 днів, йдеться у листі.

Демократи вимагають «негайно оприлюднити публічну заяву» від адміністрації Трампа про те, що Маск піде у відставку та відмовиться від усіх повноважень, як того вимагає закон, до 30 травня, йдеться у листі.

«Ми максимально чітко дали зрозуміти, що громадський тиск на Республіканську партію лише зростатиме відтепер і до 30 травня», – сказав у коментарі Axios конгресмен-демократ з Техасу Грегорі Казар.

Маск не зможе повернутися до виконання обов’язків державного службовця впродовж року, якщо не вийде з управління своїми компаніями – зокрема Tesla та SpaceX, наголосили конгресмени.

Контекст

Мільярдер Ілон Маск офіційно не є членом уряду США. У 2024 році він став неформальним радником Трампа з питань технологій. У січні 2025 року Маск очолив Департамент урядової ефективності – DOGE.

Його участь у роботі з політичними структурами неодноразово викликала критику через потенційний конфлікт інтересів.

На початку квітня Politico повідомило, що Маск може залишити DOGE, зосередившись на своїх компаніях, хоча Білий дім це спростовує, наполягаючи на його подальшій участі до завершення місії в липні.