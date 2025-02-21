Headway став першою українською компанією у глобальній спільноті підприємців Endeavor. Що це їй дає

Українська EdTech-компанія Headway, що створює освітні продукти, приєдналася до глобальної спільноти підприємців Endeavor, ідеться у пресрелізі компанії.

Ключові факти

Headway – перша компанія, яка приєдналася до спільноти через український офіс Endeavor. Українська EdTech-компанія отримає доступ до наставництва та глобальної мережі менторів, потенційних клієнтів та партнерів Endeavor.

Серед понад 1000 менторів та інвесторів у спільноті Endeavor – співзасновник LinkedIn Рід Гоффман, колишній фіндиректор Netflix Девід Веллс, старший віцепрезидент Amazon Стів Кессел та керівний директор OpenAI Олівер Джей.

«Це мережа підтримки, де всі допомагають один одному», – цитується у релізі керівний директор Endeavor в Україні Святослав Святненко. За його словами, спільнота може допомогти з підготовкою до IPO чи M&A, доступом до якісної бізнес-освіти, експансією або презентаціями топовим інвесторам.

«Headway почався у 2019 з одного застосунку та трьох людей у команді, – сказав Forbes Ukraine СЕО Headway Антон Павловський. – За шість років ми розбудували екосистему з 5 освітніх продуктів, які вже завантажили понад 130 млн людей у світі, та виросли у понад 100 разів як команда».

Зараз в Endeavor «десятки» українських засновників у шортлісті і «декілька» на етапі відбору, додає Святненко. «Наша місія – кожен рік приводити в Endeavor мінімум трьох українських підприємців», – цитується він у релізі.

Контекст

Антон Павловський запустив додаток зі стислим переказом книжок Headway у 2019-му у межах української IT-компанії Genesis. Інвестиції в запуск – менш як $5 млн, розповідав Forbes керуючий партнер фонду Flyer One Ventures Віталій Лаптенок. Із 2023-го обʼєднана компанія відокремилася від Genesis.

У 2024 році міжнародні рейтинги Titans of Tech та Top100 next Unicorns включили Headway у список компаній, що мають потенціал стати єдинорогом вже у найближчі роки.

У жовтні 2024-го Україна стала 46-ю країною, де запрацювала міжнародна некомерційна організація Еndeavor. Організація має 46 офісів по світу, і кожен рік дивиться близько 5000 бізнесів. З них 80-90 проходять відбір і стають членами Еndeavor. Під кожну компанію Еndeavor створює комісію, яка проводить співбесіди із засновниками та оцінює їхній бізнес.

Запуск українського представництва Еndeavor фінансово підтримали Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.

Критеріїв оцінки три: у компанії інноваційна бізнес-модель із потенціалом зростання; засновник живе в або має зв’язок з Україною; засновник має вплив на індустрію – готовий інвестувати, менторити або іншим чином підтримувати підприємців.