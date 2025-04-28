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IBM інвестує $150 млрд у США протягом наступних пʼяти років

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Компанія IBM оголосила про плани інвестувати $150 млрд в США протягом наступних пʼяти років, йдеться у заяві компанії 28 квітня. Це включає інвестиції у понад $30 млрд у дослідження, розробки і продовження виробництва мейнфреймів та квантових компʼютерів.

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Ключові факти

  • Як один з найбільших роботодавців країни у сфері технологій, IBM заявила, що її мета – стимулювати економіку і «прискорити свою роль світового лідера в галузі обчислювальної техніки», йдеться в заяві.
  • «Ми були зосереджені на американських робочих місцях та виробництві з моменту нашого заснування 114 років тому, і з цим інвестиційним та виробничим зобовʼязанням ми гарантуємо, що IBM залишиться епіцентром найпередовіших у світі обчислювальних та ШІ-можливостей», –сказав Арвінд Крішна, голова, президент і головний виконавчий директор IBM. 
  • Більше 70% всіх світових транзакцій за вартістю проходять через мейнфрейми IBM, які виробляються в Америці.
  • IBM також управляє найбільшим у світі парком квантових компʼютерних систем та продовжить проєктувати, створювати та збирати квантові компʼютери в США. 
  • На думку компанії, квантові обчислення є одним із найбільших зрушень за десятиліття і вирішать проблеми, які не можуть вирішити звичайні компʼютери. IBM Quantum Network надає доступ до квантових систем IBM майже 300 компаній зі списку Fortune 500, академічних установ, національних лабораторій та стартапів, і до неї мають доступ понад 600 000 активних користувачів.
  • «Сьогоднішня заява підтверджує непохитну відданість IBM майбутньому американських інновацій, відкриваючи нові економічні можливості у Сполучених Штатах та у всьому світі», – сказано у повідомленні.

Контекст

IBM — провідний постачальник глобальної гібридної хмари та ШІ, а також консалтингових послуг. Компанія допомагає клієнтам у більш ніж 175 країнах оптимізувати бізнес-процеси, скорочувати витрати. Уряди і корпоративні іструктури у критично важливих галузях покладаються на гібридну хмарну платформу IBM та Red Hat OpenShift.

Підприємства від Apple Inc. до Eli Lilly & Co. оголосили про плани витратити мільярди доларів на розширення своєї присутності у виробництві у США після обрання президента Дональда Трампа.  Деякі компанії розглядають можливість відкриття філій у Сполучених Штатах, щоб помʼякшити наслідки масштабних мит Трампа.

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