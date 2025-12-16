Статки американського підприємця та найбагатшої людини світу Ілона Маска перевищили рекордну позначку у $600 млрд, повідомив Forbes. Це сталося завдяки стрімкому зростанню акцій його виробника ракет SpaceX.
- За даними Forbes, його статки наразі оцінюють у $677 млрд. Ніхто раніше не сягав навіть $500 млрд.
- Головний стрибок стався завдяки його космічній компанії SpaceX. Нещодавно компанія провела тендерну пропозицію, яка оцінила її в $800 млрд – удвічі більше, ніж у серпні. Маск володіє приблизно 42% SpaceX, тож його частка тепер коштує $336 млрд – це додало $168 млрд до його статків і зробило SpaceX його найціннішим активом.
- Компанія готується до IPO у 2026 році, яке може оцінити її в $1,5 трлн – і тоді Маск, ймовірно, стане першим трильйонером у світі, пише видання.
- Інша компанія Маска xAI Holdings веде переговори про нове фінансування з оцінкою в $230 млрд, більше ніж удвічі перевищуючи стартову оцінку $113 млрд у березні. Маск володіє 53% акцій компанії, їхня вартість близько $60 млрд.
- У компанії Tesla Маск володіє 12% акцій, які коштують $197 млрд (без урахування опціонів), а спірні опціони з пакету компенсації 2018 року, скасовані судом у січні 2024-го, Forbes оцінює з 50% знижкою в $69 млрд (чекають на результат апеляції); крім того, у листопаді 2025 року акціонери схвалили новий рекордний пакет компенсації, який може принести Маску до $1 трильйона додаткових акцій.
- За даними The Real-Time Billionaires List від Forbes, станом на 16 грудня, статки Ілона Маска оцінюють у $508 млрд.
Контекст
У березні 2020 року статки Ілона Маска оцінювалися у $24,6 млрд. Завдяки стрімкому зростанню акцій Tesla до серпня того ж року вони перевищили $100 млрд, зробивши його п’ятим у історії з таким рівнем капіталу. У січні 2021-го Маск уперше очолив рейтинг найбагатших людей світу з приблизно $190 млрд.
У вересні 2021 року він став третьою людиною в історії зі статками понад $200 млрд після Джеффа Безоса та Бернара Арно. Позначку $300 млрд Маск подолав у листопаді 2021 року, $400 млрд – у грудні 2024 року, а $500 млрд – у жовтні 2025-го.
