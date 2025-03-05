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Індекс WIG-Ukraine зріс на 13% після новин про примирення Трампа та Зеленського

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Курси українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) зросли після повідомлень про примирення президентів України та США і можливі швидкі мирні переговори. Індекс WIG-Ukraine станом на 13:15 за Києвом зріс на 12,96%, досягнувши 579,38 пунктів, компенсувавши падіння початку тижня. Про це пише «Інтерфакс-Україна» 5 березня.

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Деталі 

  • Акції Milkiland піднялися на 23,58%, агрохолдингів «Агротон» та «ІМК» із землями поблизу фронту – на 19,78% і 23,58% відповідно, KSG-Agro – на 11,94%, а «Астарти», провідного виробника цукру в Україні, – на 7,99%. Акції Coal Energy, чиї шахти зупинені через війну, додали 15,67%.
  • Курс акцій «Кернел», найбільшого виробника олії, що не входить до індексу через низький free-float, зріс на 7,24%. На Лондонській біржі акції МХП (лідер із виробництва курятини) подорожчали на 3,63%, а Ferrexpo (гірничо-рудна компанія) – на 6,93%, попри менший вплив роздрібних інвесторів.
  • На ринку єврооблігацій котирування зросли на 2-6% завдяки примиренню Володимира Зеленського та Дональда Трампа: бонди з погашенням у 2029 році сягнули 70,13% від номіналу, у 2036 – 56,02%. ВВП-варранти додали 0,13%, досягнувши 77,95% від умовної вартості.

Контекст 

28 лютого під час зустрічі у Білому домі між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом виникла гостра суперечка. Обговорення теми припинення вогню швидко переросло в обмін різкими заявами, після чого Зеленський залишив переговори раніше запланованого часу. Трамп звинуватив українського лідера в небажанні йти на мир і розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні. Угода про видобуток українських корисних копалин, яку планували обговорити, так і не була підписана. Адміністрація США пізніше заявила, що Зеленський має вибачитися за свою поведінку на зустрічі. 

3 березня котирування українських єврооблігацій обвалилися до найнижчого рівня за місяць. ВВП-варранти, прив’язані до економічного зростання України, подешевшали більш ніж на 2 центи, опустившись до рівня трохи вище 80 центів. 

4 березня Зеленський опублікував у соцмережах заяву про прагнення України якнайшвидше розпочати переговори для досягнення миру. Він наголосив на готовності Києва укласти угоду про корисні копалини та безпеку в будь-який час і форматі. 

Пізніше Трамп заявив, що отримав від Зеленського листа, де той висловив бажання негайно почати мирні переговори. У зверненні до Конгресу Трамп зазначив, що його адміністрація бачить «сильні сигнали» готовності до миру від Росії, додавши: «Хіба це не прекрасно? Настав час зупинити цей жах». 

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