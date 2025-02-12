Торгова війна. Команда Трампа завершує підготовку нових мит на імпорт

Торгові радники президента США Дональда Трампа 12 лютого завершили розробку планів щодо взаємних мит, які президент пообіцяв запровадити для кожної країни, що стягує мита з американського імпорту, що посилило побоювання щодо розширення глобальної торгової війни, пише Reuters .

Ключові факти

Чиновники Білого дому зберігають мовчання щодо структури і термінів введення наступних мит, а одне джерело повідомило, що оголошення може бути зроблено пізніше цього тижня.

10 лютого Трамп заявив, що протягом наступних двох днів оголосить про введення мит у відповідь для всіх країн, які вводять мита на товари США, а також повідомив, що розглядає можливість введення окремих мит на автомобілі, напівпровідники та фармацевтичні препарати.

Експерти з торгівлі кажуть, що структурування взаємного мита, якого хоче Трамп, створює великі труднощі для його команди, що може пояснювати, чому останні мита не були оголошені у вівторок.

Старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Вільям Райнш заявив, що чиновники Трампа могли б вибрати простішу в реалізації фіксовану ставку тарифу в розмірі 10% або 20% або складніший підхід, який потребував би окремих тарифних сіток, які зіставляють тарифи США зі ставками кожної іншої країни.

Одне з джерел, яке відстежує роботу над тарифами, повідомило у вівторок увечері, що деталі все ще опрацьовуються.

Очікується, що взаємне мито, яке задумав Трамп, стане колосальною ініціативою з огляду на те, що у кожного зі 186 членів Світової митної організації різні ставки мит.

Контекст

Трамп приголомшив ринки своїм рішенням запровадити мита на весь імпорт сталі та алюмінію з 12 березня. Ці плани викликали засудження з боку Мексики, Канади та Європейського Союзу, тоді як Японія та Австралія заявили, що домагаються звільнення від мит.

Ця новина змусила галузі, що залежать від імпорту сталі та алюмінію, вжити заходів, щоб компенсувати очікуваний стрибок витрат.

Минулого тижня Трамп ввів додатковий 10-відсотковий тариф на китайські товари, який набуде чинності 4 лютого, а цього тижня набудуть чинності заходи Китаю у відповідь.

Він відклав введення 25-відсоткового мита на товари з Мексики та Канади на місяць, до 4 березня, щоб провести переговори щодо заходів забезпечення безпеки кордонів США та припинення постачання фентанілу.