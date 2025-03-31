Goldman Sachs суттєво підвищив оцінку ймовірності рецесії у США

Goldman Sachs Group підвищив оцінку ймовірності рецесії в економіці США в найближчі 12 місяців з 20% до близько 35%, пише The Wall Street Journal . Аналітики очікують запровадження адміністрацією Дональда Трампа цього тижня імпортних мит проти всіх її торговельних партнерів.

Деталі

Оновлення попереднього прогнозу з 20% пов’язане з нижчим базовим зростанням, різким погіршенням настроїв домогосподарств і бізнесу, а також заявами чиновників Білого дому про готовність «миритися з короткостроковими економічними труднощами заради своєї політики», зазначили аналітики банку.

Goldman Sachs очікує оголошення президентом Дональдом Трампом цього тижня імпортних мит проти всіх її торговельних партнерів у середньому на рівні 15%, хоча винятки з цих заходів окремих країн і товарів, на думку аналітиків, можуть знизити цей рівень.

Банк підвищив прогноз базової інфляції PCE на кінець 2025 року до 3,5% у річному вимірі, а прогноз зростання ВВП на 2025 рік знизив до 1%.

Через очікуване уповільнення економіки США Goldman Sachs підвищив прогноз рівня безробіття на кінець 2025 року до 4,5%.

Goldman Sachs переніс єдине зниження ставки у 2026 році на 2025 рік і тепер очікує три послідовні зниження цього року – у липні, вересні та листопаді. Це залишить прогноз кінцевої ставки федерального фонду на рівні 3,50–3,75%.

«Хоча керівництво ФРС поки що применшує зростання інфляційних очікувань, ми вважаємо, що це ускладнює зниження ставок. Особливо це стосується можливого зростання безробіття, яке може стати підставою для таких рішень», – зазначили в Goldman Sachs.

Контекст

Президент США Дональд Трамп готує нову хвилю мит – на мікрочипи, фармацевтику, автомобілі. 2 квітня він має оприлюднити плани щодо запровадження «дзеркальних» тарифів, які відповідатимуть бар’єрам з боку країн, що, на думку Вашингтона, дискримінують американські товари.

Ці тарифи викликали широкий резонанс як у США, так і за їх межами. Економісти та аналітики попереджають, що торгові війни Трампа можуть мати серйозні наслідки: від загрози економічної рецесії в країні через підвищення цін на товари до руйнування глобальних ланцюгів постачання, які роками забезпечували стабільність торгівлі.

Окрім того, ці заходи можуть негативно вплинути на підтримку самого Трампа серед виборців, особливо в тих штатах, де економіка значною мірою залежить від імпорту та експорту. Критики стверджують, що тарифи можуть призвести до торговельних воєн, тоді як прихильники президента вважають їх необхідним кроком для повернення робочих місць до США. На тлі цих подій світові ринки вже демонструють нестабільність, а лідери Канади, Мексики та Китаю відповідають дзеркальними заходами. Які наслідки може мати тарифна політика нової Адміністрації США, читайте тут.