Виторг «Кернел» у І кварталі 2026 фінансового року (липень–вересень 2025) зріс на 4% р/р і досяг $826 млн. Позитивну динаміку забезпечили вищі ціни на соняшникову олію та +18% обсягів її продажів, що компенсувало тимчасове падіння експорту зерна через пізній старт жнив в Україні, йдеться у звіті компанії.

Деталі

Чистий приріст справедливої вартості біологічних активів – $59 млн (+41% р/р). Собівартість продажів підвищилася на 7% р/р до $725 млн через дорожчу сировину та дефіцит зернових і олійних на внутрішньому ринку.

У результаті валовий прибуток скоротився на 3% р/р до $160 млн, а маржа зазнала тиску в сегментах переробки та інфраструктури.

EBITDA групи – $144 млн. Сегментні показники:

Переробка олійних культур: EBITDA $27 млн (−26% р/р). Обсяги продажів олії зросли на 18%, але маржа EBITDA впала на 37% р/р до $85/т через низькі маржі переробки.

Інфраструктура та торгівля: EBITDA $20 млн (термінали – $9 млн, торгівля зерном в Україні – $6 млн, Avere – $5 млн).

Фермерство: EBITDA $111 млн (+7% р/р), з яких $59 млн – безготівковий дохід від переоцінки біологічних активів. Операційна EBITDA (без переоцінки) – $52 млн завдяки вигідним цінам і продажу ~500 000 т урожаю.

Контекст

Kernel Веревського став найбільшим експортером України 2024 року та зберіг статус світового лідера з експорту соняшникової олії. Компанія постачає продукцію до 64 країн, ключовими ринками є країни ЄС, Близького Сходу та Азії.

15 травня 2023 року Kernel подав до Польської комісії з фінансового нагляду (KNF) заявку на делістинг акцій з Варшавської фондової біржі. Офіційна причина – компанія більше не вбачає сенсу в котируванні на WSE. Водночас Forbes писав, що реальним мотивом Андрія Веревського, найімовірніше, був намір дешево викупити акції міноритаріїв і повернути повний контроль над холдингом.

Міноритарні акціонери оскаржили рішення ради директорів про делістинг. Польський регулятор заявив, що не видаватиме дозвіл на вилучення акцій до завершення судового процесу в Люксембурзі.

27 листопада 2024 року Окружний суд Люксембургу відхилив позови групи міноритарних акціонерів, визнавши їх неприйнятними. Таким чином, Kernel виграв першу ключову судову інстанцію у справі про делістинг.