«Кернел» отримав першу в Україні товарну аграрну ноту

Агрохолдинг «Кернел» Андрія Веревського випустив перше фінансування із використанням товарної аграрної ноти, повідомляє пресслужба 23 травня. Інструмент може використовуватись як надійна застава у фінансових операціях та виступати альтернативою традиційним механізмам агрофінансування.

Ключові факти

Документ зареєстрований у Реєстрі аграрних нот за підтримки ПАТ «Національний депозитарій України» (НДУ) — офіційного адміністратора системи.

Товарна аграрна нота була депонована в Центральному депозитарії цінних паперів, що забезпечує її правовий статус та високу ліквідність.

Комерційний директор по Україні Олександр Головін назвав використання аграрної ноти «фундаментом для прозорої та ефективної взаємодії між учасниками агроринку». «Упевнені, що це рішення дозволить нам гнучко й оперативно підтримувати наших партнерів, особливо у сучасних непростих ринкових умовах», —сказав він.

Випуск аграрної ноти відбувся за підтримки проєкту IFC «Розвиток доступу агросектору України до ринків капіталу», який реалізується у партнерстві зі Швейцарією. Ініціатива спрямована на розширення доступу агровиробників до фінансування шляхом посилення інструменту аграрних розписок і підготовки аграрних нот як повноцінного класу активів для сек’юритизації.

IFC очікує, що аграрні ноти стануть одним із ключових інструментів кредитування агросектору, особливо для покриття потреб у робочому капіталі та залучення фінансування з ринків капіталу.

Агрохолдинг зазначає, що товарна аграрна нота, забезпечує високу юридичну прозорість та дозволяє знижувати вартість фінансування для агровиробників. У перспективі використання нот сприятиме підвищенню довіри інвесторів і банків до сектору та дозволить вільне обертання на ринку, відкриваючи нові джерела капіталу.

Контекст

До війни «Кернел» був світовим лідером у виробництві соняшникової олії, контролюючи 7% світового обсягу та 12% її експорту. В Україні компанія лідирувала у виробництві та продажу бутильованої олії, а також вирощувала й продавала іншу сільгосппродукцію.

Виторг «Кернел» зріс на 10%, до $1149 млн у другому кварталі 2025 фінансового року (жовтень-грудень 2024 року). Чистий прибуток впав у 2,4 раза, до $56 млн. Зростання виторгу «Кернел» пояснює низькою базою порівняння через нестабільність експортних операцій із зерном у липні-вересні 2023 року та збільшенням продажів соняшникової олії завдяки розширенню експорту та підвищенням світових цін.

У січні 2025 року один із заводів «Кернел» зупинився через брак сировини на ринку. У березні стало відомо, що «Кернел» перевів чотири заводи на виробництво олії з ріпаку та сої через нестачу соняшнику.

У січні цього року компанія Веревського Namsen Limited, яка є найбільшим акціонером агрохолдингу Kernel Holding S.A., збільшила свою частку до 95,06% акцій.

1 травня АМКУ дозволив ТОВ «Кернел-Трейд» здобути контроль над ТОВ «Керамоблоки-Інвест». Антимонопольний комітет 15 травня надав дозвіл найбільшому експортеру агропродукції країни «Кернел» заключити акціонерну угоду з IMC S.A. та кіпрською «Агровалей Лімітед» Олександра Петрова. Втім, Власник «ІМК» передумав продавати частку компанії «Кернелу». Чому зірвалась угода – читайте тут.