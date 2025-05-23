«Кернел» отримав першу в Україні товарну аграрну ноту

Агрохолдинг «Кернел» Андрія Веревського випустив перше фінансування із використанням товарної аграрної ноти, повідомляє пресслужба 23 травня. Інструмент може використовуватись як надійна застава у фінансових операціях та виступати альтернативою традиційним механізмам агрофінансування.
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Ключові факти
- Документ зареєстрований у Реєстрі аграрних нот за підтримки ПАТ «Національний депозитарій України» (НДУ) — офіційного адміністратора системи.
- Товарна аграрна нота була депонована в Центральному депозитарії цінних паперів, що забезпечує її правовий статус та високу ліквідність.
- Комерційний директор по Україні Олександр Головін назвав використання аграрної ноти «фундаментом для прозорої та ефективної взаємодії між учасниками агроринку». «Упевнені, що це рішення дозволить нам гнучко й оперативно підтримувати наших партнерів, особливо у сучасних непростих ринкових умовах», —сказав він.
- Випуск аграрної ноти відбувся за підтримки проєкту IFC «Розвиток доступу агросектору України до ринків капіталу», який реалізується у партнерстві зі Швейцарією. Ініціатива спрямована на розширення доступу агровиробників до фінансування шляхом посилення інструменту аграрних розписок і підготовки аграрних нот як повноцінного класу активів для сек’юритизації.
- IFC очікує, що аграрні ноти стануть одним із ключових інструментів кредитування агросектору, особливо для покриття потреб у робочому капіталі та залучення фінансування з ринків капіталу.
- Агрохолдинг зазначає, що товарна аграрна нота, забезпечує високу юридичну прозорість та дозволяє знижувати вартість фінансування для агровиробників. У перспективі використання нот сприятиме підвищенню довіри інвесторів і банків до сектору та дозволить вільне обертання на ринку, відкриваючи нові джерела капіталу.
Контекст
До війни «Кернел» був світовим лідером у виробництві соняшникової олії, контролюючи 7% світового обсягу та 12% її експорту. В Україні компанія лідирувала у виробництві та продажу бутильованої олії, а також вирощувала й продавала іншу сільгосппродукцію.
Виторг «Кернел» зріс на 10%, до $1149 млн у другому кварталі 2025 фінансового року (жовтень-грудень 2024 року). Чистий прибуток впав у 2,4 раза, до $56 млн. Зростання виторгу «Кернел» пояснює низькою базою порівняння через нестабільність експортних операцій із зерном у липні-вересні 2023 року та збільшенням продажів соняшникової олії завдяки розширенню експорту та підвищенням світових цін.
У січні 2025 року один із заводів «Кернел» зупинився через брак сировини на ринку. У березні стало відомо, що «Кернел» перевів чотири заводи на виробництво олії з ріпаку та сої через нестачу соняшнику.
У січні цього року компанія Веревського Namsen Limited, яка є найбільшим акціонером агрохолдингу Kernel Holding S.A., збільшила свою частку до 95,06% акцій.
1 травня АМКУ дозволив ТОВ «Кернел-Трейд» здобути контроль над ТОВ «Керамоблоки-Інвест». Антимонопольний комітет 15 травня надав дозвіл найбільшому експортеру агропродукції країни «Кернел» заключити акціонерну угоду з IMC S.A. та кіпрською «Агровалей Лімітед» Олександра Петрова. Втім, Власник «ІМК» передумав продавати частку компанії «Кернелу». Чому зірвалась угода – читайте тут.
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