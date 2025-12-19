З 19 грудня 2025 року ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» очолив підприємець Дмитро Нікіфоров. Про це свідчать дані аналітичної системи YouControl.

Деталі

На посту в. о. голови правління »Київміськбуд» він замінив Світлану Самсонову, яка тимчасово очолювала компанію після звільнення Василя Олійника у травні цього року.

За даними джерел ринку, найближчим часом планується зміна всього правління холдингової компанії, передає «Інтерфакс-Україна».

Дмитро Нікіфоров – київський підприємець із досвідом роботи на фондових і фінансових ринках. Він директор «Юнітрейд маркет», заснував фінансову компанію «Омега Інвест», аптечну мережу «Омега» та бренд питної води VODA UA. Нікіфоров також являється співзасновником криптогаманця з вбудованою платіжною карткою HitBit Pro.

За 2024 рік виторг «Київміськбуду» впав у 2,3 раза до 904,8 млн грн, порівнюючи з 2023-м, за даними YouControl. Але забудовник отримав 34,2 млн грн прибутку проти 111,6 млн грн збитків роком раніше. Результати першого кварталу 2025-го – 86,5 млн грн виторгу і 7 млн грн збитків.

Контекст

У жовтні 2024 року Київрада проголосувала за докапіталізацію ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на суму 2,56 млрд грн через випуск і викуп додаткових акцій.

Загалом для відновлення будівництва «Київміськбуду» необхідно 4,8 млрд грн.

23 червня 2025-го на дистанційних зборах акціонери «ХК «Київміськбуд» підтримали рішення про збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн шляхом випуску додаткових простих іменних акцій. У загальних зборах мали право брати участь 2114 акціонерів, зареєструвались лише два, вказано у протоколі зборів.

Територіальна громада Києва є власником контрольного пакета акцій «Київміськбуду» – 80%. Ще 19,95% належать фізичним особам – загалом 2119.

«Київміськбуд» випустить 10 млрд іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна. Єдиним учасником розміщення, тобто покупцем, виступить територіальна громада міста Києва, представлена Департаментом комунальної власності. Частка громади у статутному капіталі «Київміськбуду» після завершення розміщення зросте до 99,87%.

Надходження 2,56 млрд грн в межах докапіталізації «Київміськбуду» очікували у жовтні–листопаді, повідомляла пресслужба компанії 14 серпня 2025-го. Процес загальмував, одна з причин – нестача коштів у бюджеті міста. Кошти вишукували поетапно. Частина з необхідних 2,56 млрд грн – 900 млн грн – була закладена в бюджет у червні 2025 року. Бюджетна комісія і Київрада 9 жовтня 2025-го схвалила виділення 800 млн грн на докапіталізацію «Київміськбуду», 6 листопада 2025-го – ще 860 млн грн.