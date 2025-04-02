«Київстар» закрив угоду на $155,2 млн із придбання Uklon

Мобільний оператор «Київстар» та сервіс замовлення авто Uklon завершили процес закриття угоди щодо купівлі 97% корпоративних прав Uklon, йдеться в пресрелізі 2 квітня. Згідно з повідомленням, решта 3% корпоративних прав Uklon залишаються у власності Віталія Дятленка, одного зі співзасновників компанії.

Ключові факти

Після закриття угоди «Київстар» та Uklon залишаються окремими бізнесами, а команда компанії під керівництвом СЕО Uklon Сергія Гришкова у повному складі продовжить працювати. Сума угоди склала $155,2 млн.

За словами СЕО «Київстар» Олександра Комарова, мета компанії як стратегічного інвестора – «розвивати існуючі сервіси онлайн-замовлення авто та доставки, впроваджувати нові рішення і послуги та виходити на міжнародні ринки, посилюючи конкурентні переваги обох компаній».

Корпоративне управління Uklon здійснюватиме Наглядова рада під керівництвом Комарова. До складу керівного органу входитимуть представники обох компаній, зокрема Зоя Дроншкевич, директорка з бізнес-розвитку «Київстар», Борис Долгушин, CFO «Київстар», та співзасновники Uklon – Сергій Смусь та Віталій Дятленко.

За умовами угоди «Київстар» здійснив платіж у гривні, з якого всі податки з отриманих коштів у розмірі 23% (включно з військовим збором) будуть сплачені до Державного бюджету України. При цьому частину отриманих коштів у розмірі 12% буде виплачено членам команди Uklon, які були учасниками мотиваційної програми компанії.

Контекст

Uklon працює в 27 містах України та об’єднує понад 100 000 водіїв-партнерів на своїй платформі. У 2023 році Uklon почав займатися доставкою та розширив свою діяльність в Узбекистан. У 2024-му компанія організувала понад 100 млн поїздок і більше 3 млн доставок.

6 лютого Антимонопольний комітет України дозволив компанії «Київстар» придбати контрольний пакет акцій Uklon.

«Київстар» подав заявку на придбання Uklon у грудні 2024-го, повідомив Антимонопольний комітет на запит Forbes Ukraine 24 січня.

Uklon закінчив три квартали 2024-го з виторгом у 1,2 млрд грн, за даними YouControl. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2023-го.

Для компанії 2024-й – перший повноцінний рік без участі в операційному управлінні співзасновників Сергія Смуся, Віталія Дятленка, Дмитра і Вікторії Дубровських. Вони перейшли до наглядової ради у серпні 2023 року. Компанію очолив Сергій Гришков. «Після нашого виходу з операційки компанія стала дорожчою», – казав у грудні 2024-го Forbes Ukraine Смусь.