«Київстар» закрив угоду на $155,2 млн із придбання Uklon

Мобільний оператор «Київстар» та сервіс замовлення авто Uklon завершили процес закриття угоди щодо купівлі 97% корпоративних прав Uklon, йдеться в пресрелізі 2 квітня. Згідно з повідомленням, решта 3% корпоративних прав Uklon залишаються у власності Віталія Дятленка, одного зі співзасновників компанії.
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Ключові факти
- Після закриття угоди «Київстар» та Uklon залишаються окремими бізнесами, а команда компанії під керівництвом СЕО Uklon Сергія Гришкова у повному складі продовжить працювати. Сума угоди склала $155,2 млн.
- За словами СЕО «Київстар» Олександра Комарова, мета компанії як стратегічного інвестора – «розвивати існуючі сервіси онлайн-замовлення авто та доставки, впроваджувати нові рішення і послуги та виходити на міжнародні ринки, посилюючи конкурентні переваги обох компаній».
- Корпоративне управління Uklon здійснюватиме Наглядова рада під керівництвом Комарова. До складу керівного органу входитимуть представники обох компаній, зокрема Зоя Дроншкевич, директорка з бізнес-розвитку «Київстар», Борис Долгушин, CFO «Київстар», та співзасновники Uklon – Сергій Смусь та Віталій Дятленко.
- За умовами угоди «Київстар» здійснив платіж у гривні, з якого всі податки з отриманих коштів у розмірі 23% (включно з військовим збором) будуть сплачені до Державного бюджету України. При цьому частину отриманих коштів у розмірі 12% буде виплачено членам команди Uklon, які були учасниками мотиваційної програми компанії.
Контекст
Uklon працює в 27 містах України та об’єднує понад 100 000 водіїв-партнерів на своїй платформі. У 2023 році Uklon почав займатися доставкою та розширив свою діяльність в Узбекистан. У 2024-му компанія організувала понад 100 млн поїздок і більше 3 млн доставок.
6 лютого Антимонопольний комітет України дозволив компанії «Київстар» придбати контрольний пакет акцій Uklon.
«Київстар» подав заявку на придбання Uklon у грудні 2024-го, повідомив Антимонопольний комітет на запит Forbes Ukraine 24 січня.
Uklon закінчив три квартали 2024-го з виторгом у 1,2 млрд грн, за даними YouControl. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2023-го.
Для компанії 2024-й – перший повноцінний рік без участі в операційному управлінні співзасновників Сергія Смуся, Віталія Дятленка, Дмитра і Вікторії Дубровських. Вони перейшли до наглядової ради у серпні 2023 року. Компанію очолив Сергій Гришков. «Після нашого виходу з операційки компанія стала дорожчою», – казав у грудні 2024-го Forbes Ukraine Смусь.
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