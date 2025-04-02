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«Киевстар» закрыл сделку на $155,2 млн по приобретению Uklon

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Мобильный оператор «Киевстар» и сервис заказа автомобилей Uklon завершили процесс закрытия сделки по покупке 97% корпоративных прав Uklon, говорится в пресс-релизе 2 апреля. Согласно сообщению, остальные 3% корпоративных прав Uklon остаются в собственности Виталия Дятленко, одного из соучредителей компании.

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Ключевые факты

  • После закрытия соглашения «Киевстар» и Uklon остаются отдельными бизнесами, а команда компании под руководством СЕО Uklon Сергея Гришкова в полном составе продолжит работать. Сумма сделки составила $155,2 млн.
  • По словам СЕО «Киевстар» Александра Комарова, цель компании как стратегического инвестора – «развивать существующие сервисы онлайн-заказа авто и доставки, внедрять новые решения и услуги и выходить на международные рынки, усиливая конкурентные преимущества обеих компаний».
  • Корпоративное управление Uklon будет осуществлять Наблюдательный совет под руководством Комарова. В состав руководящего органа будут входить представители обеих компаний, в частности Зоя Дроншкевич, директор по бизнес-развитию «Киевстар», Борис Долгушин, CFO «Киевстар» и соучредители Uklon – Сергей Смусь и Виталий Дятленко.
  • По условиям сделки «Киевстар» осуществил платеж в гривне, с которого все налоги с полученных средств в размере 23% (включая военный сбор) будут уплачены в Государственный бюджет Украины. При этом часть полученных средств в размере 12% будут выплачены членам команды Uklon, которые были участниками мотивационной программы компании.

Контекст

Uklon работает в 27 городах Украины и объединяет более 100 000 водителей-партнеров на своей платформе. В 2023 году Uklon начал заниматься доставкой и расширил свою деятельность в Узбекистане. В 2024 году компания организовала более 100 млн поездок и более 3 млн доставок.

6 февраля Антимонопольный комитет Украины разрешил компании «Киевстар» приобрести контрольный пакет акций Uklon.

«Киевстар» подал заявку на приобретение Uklon в декабре 2024-го, сообщил Антимонопольный комитет по запросу Forbes Ukraine 24 января.

Uklon закончил три квартала 2024-го с выручкой в ​​1,2 млрд грн, по данным YouControl. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Для компании 2024-й – первый полноценный год без участия в операционном управлении соучредителей Сергея Смуся, Виталия Дятленко, Дмитрия и Виктории Дубровских. Они перешли в наблюдательный совет в августе 2023 года. Компанию возглавил Сергей Гришков. «После нашего выхода из операционки компания стала дороже», – говорил в декабре 2024-го Forbes Ukraine Смусь.

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