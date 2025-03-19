Продаж портів Панамського каналу компанії BlackRock розлютив Сі Цзіньпіна – WSJ

Сі Цзіньпін, лідер Китаю, незадоволений наміром гонконгської CK Hutchison Holdings передати два важливі порти Панамського каналу американським інвесторам. Угоду уклали без узгодження з Пекіном, через що Китай розпочав своє розслідування. Про це 18 березня пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Деталі

Адміністрація Сі розглядала ці порти як важіль у переговорах зі США, але продаж зірвав ці плани, пише видання. Керівництво КНР доручило держорганам перевірити угоду на відповідність правилам безпеки та антимонопольним нормам.

Однак вплив Пекіна на процес залишається під питанням, адже активи розташовані за межами Китаю та Гонконгу. Сам факт розслідування не гарантує активних дій із боку Китаю.

Угода ставить Сі в непросте становище, говорять експерти. За словами інсайдерів, Пекін мав різко відреагувати на дії гонконгської компанії, щоб зберегти авторитет Сі як сильного лідера. Водночас значні спроби зірвати угоду можуть загострити відносини з адміністрацією Трампа.

Досі Китай стримувався у відповідь на нові тарифи США, прагнучи уникнути ескалації.

Контекст

Панамський канал сполучає Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем і Атлантикою через перешийок у Панамі, забезпечуючи 2,5% світової морської торгівлі та пропускаючи щорічно до 14 000 суден. Він відіграє важливу роль у перевезенні автомобілів і товарів з Азії до США, а також експорті американського природного газу. За даними Reuters, Китай не контролює канал напряму, хоча дочірня структура CK Hutchison Holdings із Гонконгу управляє двома його портовими входами.

США значною мірою збудували канал і управляли прилеглою зоною понад десятиліття. У 1977 році Панама та США підписали угоди, які в 1999 році передали канал під повний контроль Панами після періоду спільного управління.

У грудні 2024 року Дональд Трамп оголосив про плани повернути контроль над каналом, підтвердивши це в інавгураційній промові 20 січня, звинувативши Панаму в недотриманні тарифних умов. На початку березня 2025-го BlackRock, найбільша світова інвесткомпанія, домовилася про купівлю двох ключових портів каналу в CK Hutchison за $22,8 млрд. Згідно з угодою, CK Hutchison передасть 90% акцій компанії, що управляє портами, консорціуму з BlackRock, Global Infrastructure Partners і Terminal Investment Limited.