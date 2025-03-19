Продажа портов Панамского канала компании BlackRock разозлила Си Цзиньпина – WSJ

Си Цзиньпин, лидер Китая, недоволен намерением гонконгской CK Hutchison Holdings передать два важных порта Панамского канала американским инвесторам. Соглашение было заключено без согласования с Пекином, из-за чего Китай начал свое расследование. Об этом 18 марта пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Подробности

Администрация Си рассматривала эти порты как рычаг в переговорах со США, но продажа сорвала эти планы, пишет издание. Руководство КНР поручило госорганам проверить соглашение на соответствие правилам безопасности и антимонопольным нормам.

Однако влияние Пекина на процесс остается под вопросом, ведь активы находятся за пределами Китая и Гонконга. Сам факт расследования не гарантирует активных действий Китая.

Соглашение ставит Си в непростое положение, говорят эксперты. По словам инсайдеров, Пекин должен был резко отреагировать на действия гонконгской компании, чтобы сохранить авторитет Си как сильного лидера. В то же время значительные попытки сорвать соглашение могут обострить отношения с администрацией Трампа.

Пока Китай сдерживался в ответ на новые тарифы США, стремясь избежать эскалации.

Контекст

Панамский канал соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантикой через перешеек в Панаме, обеспечивая 2,5% мировой морской торговли и пропуская ежегодно до 14 000 судов. Он играет немаловажную роль в перевозке автомобилей и товаров из Азии в США, а также экспорте американского природного газа. По данным Reuters, Китай не контролирует канал направления, хотя дочерняя структура CK Hutchison Holdings из Гонконга управляет двумя его портовыми входами.

США в значительной степени построили канал и управляли прилегающей зоной более 10 лет. В 1977 году Панама и США подписали соглашения, которые в 1999-м передали канал под полный контроль Панамы после периода совместного управления.

В декабре 2024 года Дональд Трамп объявил о планах вернуть контроль над каналом, подтвердив это в инаугурационной речи 20 января, обвинив Панаму в несоблюдении тарифных условий. В начале марта 2025-го BlackRock, крупнейшая мировая инвесткомпания, договорилась о покупке двух ключевых портов канала у CK Hutchison за $22,8 млрд. Согласно сделке CK Hutchison передаст 90% акций управляющей портами компании консорциуму из BlackRock, Global Infrastructure Partners и Terminal Investment Limited.