Печерський суд схвалив взяття під варту Боголюбова

Печерський районний суд міста Києва ухвалив арештувати бізнес-партнера Ігоря Коломойського та колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова, пише «Української правди» із посиланням на ухвалу суду. За даними джерел УП, у червні 2024 року виїхав з України за підробленими документами.

Ключові факти

«Обрати підозрюваному Боголюбову Геннадію Борисовичу, 20.01.1962 року народження… запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – сказано в ухвалі.

Суд постановив, що після затримання Боголюбова не пізніше як через 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження слід забезпечити її доставку до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Зокрема, для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш мʼякий запобіжний захід.

Контекст

8 липня стало відомо, що ДБР відкрило справу про незаконний виїзд з України Боголюбова за підробленими документами. Раніше УП повідомила, що Боголюбов нібито незаконно виїхав з України за підробленими документами в ніч на 24 червня поїздом «Київ – Хелм». Бізнесмену 62 роки, тобто він не підлягає мобілізації та забороні на виїзд через це.

Причиною джерела видання називають те, що БЕБ готує йому підозру у справі ПриватБанку. Наразі бізнесмен перебуває в Австрії.

9 липня ДБР повідомило про підозру Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому в «незаконному перетині» кордону. Сам Боголюбов через пресслужбу вже заявив, що виїхав з України на законних підставах.