Комітет Верховної Ради схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік до другого читання. Що змінилося

Бюджетний комітет Верховної Ради 18 листопада схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік до другого читання і вніс фінальні правки до тексту законопроєкту, повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

Ключові факти

Зміни стосуються перерозподілу бюджетних коштів для підтримки військових видатків, місцевих громад, критичної інфраструктури та наукових досліджень.

Що змінилося

$2 млрд (90 млрд грн) кредитних коштів від Великої Британії пропонується направити до держбюджету виключно для військових потреб, зокрема, на закупівлю зброї. Ці кошти відображені у спецфонді зовнішніх запозичень і видатках Міноборони.

64% ПДФО (загалом) залишити у громадах, зокрема, 4% (окрім військового збору) спрямувати на оплату комунальних послуг і енергоносії. убвенція скасовується.

Обласним бюджетам пропонується виділити 12,2 млрд грн на покриття різниці в тарифах.

Прифронтові громади мають отримати звільнення від сплати реверсу до держбюджету – загалом 593 млн грн.

Додаткові 128 млн грн запропонував спрямувати «Укрзалізниці» для співфінансування європейського проєкту з розвитку залізничної інфраструктури. Це є обов’язковою умовою для отримання фінансової допомоги від ЄС.

277,1 млн грн – додатково виділити НАН України, зокрема, на військові дослідження.

Виключено норму, яка дозволяла політичним партіям інвестувати у військові ОВДП.

Скасовано обов’язок лікарень зберігати кошти на рахунках у Держказначействі.

Контекст

13 вересня Кабмін схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Документ передбачає доходи в 2 трлн грн та видатки у 3,6 трлн грн. Як уряд розподілятиме ці кошти – показано у п’яти графіках від Forbes Ukraine.

31 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт держбюджету на 2025 рік. Видатки держбюджету плануються в обсязі понад 3,6 трлн грн, що на 535 млрд грн більше порівняно з цим роком. Доходи загального фонду заплановані на суму 2,7 млрд грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року.

За прогнозом Мінекономіки, що супроводжує проєкт бюджету, середньорічний курс долара за підсумками 2024 року становитиме 40,8 грн, а у 2025-му його заплановано як 45 грн/$.

8 листопада Кабмін схвалив проєкт держбюджету до другого читання, видатки у ньому збільшились на 50 млрд грн, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У проєкті до другого читання на оборону пропонується виділити 2,225 трлн грн. Серед пріоритетів бюджету залишається соціальна сфера, освіта та медицина.

Зокрема, уряд передбачив додаткові 24 млрд грн на освіту (з цих коштів: 12 млрд на доплати вчителям і ще 12 млрд на інвестиційні проєкти в освітній сфері), ще 6,3 млрд грн направлять на медицину, 5 млрд грн пропонують виділити на підтримку ветеранів.