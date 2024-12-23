Компанія Gastrofamily хоче вивести мережу барів «Білий налив» на ринки Словаччини та Великої Британії

На початку 2025 року Gastrofamily відкриє «Білий налив» у Братиславі, розповіла в інтерв`ю Forbes Ukraine співвласниця мережі Олена Борисова . Далі – Познань, Лодзь і Лондон із середніми інвестиції від €150 000 у заклад.

Ключові факти

В середньому інвестиції у відкриття одного закладу у Польщі та Португалії стартують від €150 000, каже власниця ресторанної мережі Олена Борисова. Доволі часто заклади не відкривають з нуля, а відбувається «переуступка»: оренда приміщення закладу, який працював раніше, доволі часто – з меблями або технікою, уточнює вона.

«Хочемо відкрити БПШ у Відні, однак я маю попередньо подивитися приміщення», — говорить Борисова.

За її словами, пошук правильного приміщення – основна складність у розвитку ресторанного бізнесу у Європі. Центрові місця зайняті давно. Також у певних європейських країнах є вимога до орендарів, що вони мають проживати там не менше трьох років. «А наші франчайзі – це здебільшого українці, які переїхали жити в ЄС нещодавно», — додає Борисова.

Контекст

В Gastrofamily працює три «Білих наливи» у Польщі, є Mushlya у Лісабоні в Португалії станом на грудень 2024 року.

16 грудня 2024 року співвласник Gastrofamily Дмитро Борисов повідомив, що усі права, бренди та заклади компанії Gastrofamily передав своїй колишній дружині Олені Борисовій.

До 66 закладів зросла мережа Gastrofamily, писав на початку 2024 року Forbes Ukraine. На грудень 2024 року Gastrofamily має 61 ресторан різного формату: класичні, фудхоли, бістро, бари. Серед них Oxota na ovets, «Барсук», «Остання барикада», «Білий налив», БПШ, «Любчик», «Канапа», Dogs&Burgers, Mushlya, Philadelphia, «Ватра», Babyrock. Останнє відкриття в мережі відбулося 19 грудня – у місті Рівному почав роботу «Білий налив».