Анна Лаєвська залишила пост комерційної директорки «Інтергал-Буду», свідчить інформація на офіційному сайті одного з найбільших забудовників України. Топменеджерка пішла у декрет, а її позицію зайняла Олена Рижова, пише LIGA.net .

Деталі

Лаєвська повідомила, що зараз ще завершує робочі питання в «Інтергал-Буді». «З травня 2025-го я в декреті з дитиною, наразі керівництво продовжує моя колишня заступниця Олена Рижова», – розповіла Лаєвська. Після декрету топменеджерка планує змінити місце роботи.

ижова до призначення в «Інтергал-Буд» працювала комерційною директоркою групи компаній DIM, яка належить сім’ї Насіковських.

Контекст

У 2025 році компанії «Інтергал-Буд» виповнюється 22 роки. Заснував її Володимир Зубик. Зараз бенефіціар компанії – Юлія Мазманіду (Кіпр), власник торгової марки – «ІСК Інвест Лімітед».

«Інтергал-Буд» – найбільший забудовник України за кількістю зданих квартир у 2024 році, за підрахунками ЛУН. Торік компанія ввела в експлуатацію понад 3100 квартир у Києві та Львові.

Зараз компанія будує в Києві ЖК «Нивки-парк», «Сирецькі сади», Sky Avenue, Intergal City, у Львові – ЖК MillTown, Wings, City House тощо. Також є проєкти у Житомирі та Чернівцях і за кордоном – у Будапешті.

Крім житла, компанія будує і володіє комерційною нерухомістю в Україні – бізнес-центрами, торгово-офісними центрами, складами.