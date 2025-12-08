monobank запускає monoбазар – сервіс для продажу вживаних речей. З 8 грудня він доступний у режимі бета-тестування на платформі monoмаркет для всіх клієнтів банку. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Monoбазар працює у додатку monobank і дозволяє продавати та купувати вживані речі. Всі операції проходять через банк: гроші автоматично надходять продавцю лише після того, як покупець забирає товар на пошті.
- За словами компанії, ідея проекту з’явилася наприкінці 2024 року після запуску monomarket, а активна розробка стартувала наприкінці травня 2025-го. Внутрішнє тестування в команді почалося 27 жовтня, після чого з’явився пошуковий рядок, можливість редагувати оголошення та інші базові функції.
- Наразі оголошення можуть розміщувати лише фізичні особи, але незабаром до сервісу підключать і ФОП. Першими продавцями стали співзасновники Fintech-IT Group – Олег Гороховський та Михайло Рогальський.
- До 8 січня 2026 року комісія за продаж становить лише 0,1%, після чого планують підняти її до мінімум 1,9%. Покупці оплачують тільки доставку. Продавці можуть також використовувати «Покупку частинами» і отримати всю суму відразу. До 8 січня доступна опція продажу на благодійність – monobank додасть до вашого внеску таку ж суму самостійно.
- Monoбазар інтегрував штучний інтелект, який аналізує фотографії товарів і самостійно створює описи. Користувачеві потрібно лише коротко описати предмет, наприклад «айфон, 80% батарея, коцаний екран», а ШІ заповнює детальний опис. Система також генерує персональне посилання на оголошення, яке можна поділитися в соцмережах або надіслати друзям.
- Сервіс передбачає автоматичні торги: покупець пропонує ціну, продавець отримує пропозицію і може прийняти її без зайвих діалогів.
- На старті команду monoбазару складали 10 людей, зараз над сервісом працюють 18 співробітників.
- Monoбазар доступний у додатку під кнопкою «Маркет», у окремому розділі. Команда запрошує клієнтів тестувати сервіс і надсилати фідбек для подальшого розвитку продукту.
Контекст
21 жовтня 2024 року mono відкрив власний маркетплейс у застосунку monobank. За перші три дні платформу відвідали понад 1 млн користувачів, а продажі сягнули 56,8 млн грн. Першими партнерами стали Moyo, КТС та Click, які пропонують техніку та електроніку. На старті маркетплейс зосереджений на гаджетах, смарт-пристроях та комп’ютерній техніці.
За перший день роботи сервісу зафіксували 28 000 замовлень на суму 19,2 млн грн із середнім чеком 684 грн, повідомив 22 жовтня у Telegram співвласник monobank Олег Гороховський.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.