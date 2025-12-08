monobank запускає monoбазар – сервіс для продажу вживаних речей. З 8 грудня він доступний у режимі бета-тестування на платформі monoмаркет для всіх клієнтів банку. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Деталі

Monoбазар працює у додатку monobank і дозволяє продавати та купувати вживані речі. Всі операції проходять через банк: гроші автоматично надходять продавцю лише після того, як покупець забирає товар на пошті.

За словами компанії, ідея проекту з’явилася наприкінці 2024 року після запуску monomarket, а активна розробка стартувала наприкінці травня 2025-го. Внутрішнє тестування в команді почалося 27 жовтня, після чого з’явився пошуковий рядок, можливість редагувати оголошення та інші базові функції.

Наразі оголошення можуть розміщувати лише фізичні особи, але незабаром до сервісу підключать і ФОП. Першими продавцями стали співзасновники Fintech-IT Group – Олег Гороховський та Михайло Рогальський.

До 8 січня 2026 року комісія за продаж становить лише 0,1%, після чого планують підняти її до мінімум 1,9%. Покупці оплачують тільки доставку. Продавці можуть також використовувати «Покупку частинами» і отримати всю суму відразу. До 8 січня доступна опція продажу на благодійність – monobank додасть до вашого внеску таку ж суму самостійно.

Monoбазар інтегрував штучний інтелект, який аналізує фотографії товарів і самостійно створює описи. Користувачеві потрібно лише коротко описати предмет, наприклад «айфон, 80% батарея, коцаний екран», а ШІ заповнює детальний опис. Система також генерує персональне посилання на оголошення, яке можна поділитися в соцмережах або надіслати друзям.

Сервіс передбачає автоматичні торги: покупець пропонує ціну, продавець отримує пропозицію і може прийняти її без зайвих діалогів.

На старті команду monoбазару складали 10 людей, зараз над сервісом працюють 18 співробітників.

Monoбазар доступний у додатку під кнопкою «Маркет», у окремому розділі. Команда запрошує клієнтів тестувати сервіс і надсилати фідбек для подальшого розвитку продукту.

Контекст

21 жовтня 2024 року mono відкрив власний маркетплейс у застосунку monobank. За перші три дні платформу відвідали понад 1 млн користувачів, а продажі сягнули 56,8 млн грн. Першими партнерами стали Moyo, КТС та Click, які пропонують техніку та електроніку. На старті маркетплейс зосереджений на гаджетах, смарт-пристроях та комп’ютерній техніці.

За перший день роботи сервісу зафіксували 28 000 замовлень на суму 19,2 млн грн із середнім чеком 684 грн, повідомив 22 жовтня у Telegram співвласник monobank Олег Гороховський.