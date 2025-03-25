Сенатори США закликають передати Україні заморожені російські активи для тиску на Росію

Група сенаторів від обох партій США звернулася до адміністрації президента Дональда Трампа з проханням передати Україні понад $300 млрд заморожених російських активів, щоб посилити тиск на Росію та сприяти завершенню війни. Про це 24 березня пише Reuters із посиланням на лист, підписаний сенаторами.

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До авторів листа, адресованого державному секретарю США Марко Рубіо, увійшли республіканці Тодд Янг і Ліндсі Грем, а також демократи Річард Блюменталь і Тім Кейн.

У документі сенатори цікавляться, чи готова адміністрація задіяти всі доступні фінансові інструменти для тиску на Росію з метою припинення війни. Зокрема, вони запитують: «Чи розглядає адміністрація можливість використання активів, що перебувають під контролем США та ЄС, як важеля впливу на переговорах із Росією для завершення конфлікту? Якщо так, то яким чином?».

Сенатори хочуть знати, чи планує адміністрація розробити план, який би спонукав ЄС, країни G7 та інших союзників використовувати російські суверенні активи, а також чи підтримує уряд США ідею дозволити Україні закуповувати оборонне обладнання за рахунок цих коштів.

Reuters зазначає, що американські конгресмени вже давно виступають за використання конфіскованих російських активів для відбудови України та як засобу тиску на Москву для укладення мирної угоди.

За інформацією видання, цей лист є незвичним проявом публічного тиску з боку впливових республіканців на адміністрацію Трампа, закликаючи її до більш жорсткої позиції щодо Росії.

Контекст

ЄС, країни G7 і Австралія заморозили активи російського центрального банку на суму близько $280 млрд, що включають цінні папери та готівку. Переважна частина цих коштів перебуває в бельгійському депозитарії Euroclear.

Окрім цього, санкції, накладені на відомих російських осіб, призвели до заморожування активів на суму приблизно $58 млрд, серед яких нерухомість, яхти та приватні літаки.

У грудні 2024 року Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс наголосив, що ЄС варто розглянути заходи, які йдуть далі за просте заморожування активів. Зокрема, він запропонував можливість їхньої конфіскації для відшкодування Україні збитків, завданих російським вторгненням.

Країни G7, які підтримують Україну, затвердили механізм, що дозволяє спрямовувати прибутки від російських активів, отримані Euroclear, на фінансування кредитного пакету для Києва обсягом €50 млрд.