Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Лілу 45 і Наталія Могилевська презентували оновлений трек «Відправила меседж» на церемонії Forbes «30 до 30»

Forbes Ukraine
Forbes Ukraine
Forbes

1 хв читання

У пʼятницю, 19 вересня, відбулася премʼєра треку «Відправила меседж» від Лілу 45 та Наталії Могилевської. Легендарний хіт Могилевської, що став саундтреком покоління у 2006 році, отримав сучасне переосмислення у дуеті з молодою співачкою.

Деталі

  • Уперше ця версія прозвучала на церемонії нагородження Forbes «30 до 30». Композиція була створена спеціально для заходу, головна ідея якого — об’єднати артистів різних епох і показати, що нове покоління творить історію разом із тими, хто вже вплинув на українську культуру.
  • Лілу 45 розповіла, що ідея співпраці виникла після розмови з другом із «Азову», який колись працював у Forbes. Він пояснив їй концепцію «Симфонії поколінь». «Я одразу подумала про Наталію та її пісню «Відправила меседж». Мені завжди подобався цей трек. Я вирішила запропонувати Forbes цю ідею — і вже наступного дня ми з Наталею домовилися про дует», — згадує співачка.
Лілу 45 і Наталія Могилевська презентували оновлений трек «Відправила меседж» на церемонії Forbes «30 до 30» /Фото 1

Наталія Могилевська і Лілу 45 на церемонії нагородження Forbes «30 до 30». Фото: Сергій Пірієв

  • Нова версія «Відправила меседж» уже доступна на музичних платформах.

Forbes «30 до 30»: Симфонія поколінь

28 серпня Forbes Ukraine оголосив свій щорічний шостий список «30 до 30». До цьогорічного списку увійшли семеро військових з шести родів військ, причому не лише командири. Наймолодша учасниця – 17-річна гімнастка Таїсія Онофрійчук. Повний список.

Офіційні партнери заходу: Uklon, Mini, Lamel, PepsiCo, RIEL, «Моршинська – 30 років природного відновлення».

Спонсори: «Генерал Черешня», Nemiroff.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні