Лілу 45 і Наталія Могилевська презентували оновлений трек «Відправила меседж» на церемонії Forbes «30 до 30»

У пʼятницю, 19 вересня, відбулася премʼєра треку «Відправила меседж» від Лілу 45 та Наталії Могилевської. Легендарний хіт Могилевської, що став саундтреком покоління у 2006 році, отримав сучасне переосмислення у дуеті з молодою співачкою.
Деталі
- Уперше ця версія прозвучала на церемонії нагородження Forbes «30 до 30». Композиція була створена спеціально для заходу, головна ідея якого — об’єднати артистів різних епох і показати, що нове покоління творить історію разом із тими, хто вже вплинув на українську культуру.
- Лілу 45 розповіла, що ідея співпраці виникла після розмови з другом із «Азову», який колись працював у Forbes. Він пояснив їй концепцію «Симфонії поколінь». «Я одразу подумала про Наталію та її пісню «Відправила меседж». Мені завжди подобався цей трек. Я вирішила запропонувати Forbes цю ідею — і вже наступного дня ми з Наталею домовилися про дует», — згадує співачка.
- Нова версія «Відправила меседж» уже доступна на музичних платформах.
Forbes «30 до 30»: Симфонія поколінь
28 серпня Forbes Ukraine оголосив свій щорічний шостий список «30 до 30». До цьогорічного списку увійшли семеро військових з шести родів військ, причому не лише командири. Наймолодша учасниця – 17-річна гімнастка Таїсія Онофрійчук. Повний список.
