Лілу 45 і Наталія Могилевська презентували оновлений трек «Відправила меседж» на церемонії Forbes «30 до 30»

У пʼятницю, 19 вересня, відбулася премʼєра треку «Відправила меседж» від Лілу 45 та Наталії Могилевської. Легендарний хіт Могилевської, що став саундтреком покоління у 2006 році, отримав сучасне переосмислення у дуеті з молодою співачкою.