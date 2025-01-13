Лісові пожежі в Каліфорнії. Кількість загиблих зросла до 24. Зеленський запропонував допомогу у боротьбі зі стихією (фото)

Кількість загиблих унаслідок масштабних пожеж, які спалахнули 7 січня в окрузі Лос-Анджелес (Каліфорнія, США), досягла 24 осіб. Про це повідомляє CNN із посиланням на Департамент медичного експерта округу. Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність 150 українських пожежників допомогти боротися зі стихією.

Деталі

Шериф округу Роберт Луна заявив, що його офіс отримав «десятки повідомлень про зниклих безвісти».

Попри певний прогрес у приборканні вогню, пожежники попереджають про високий ризик подальшого поширення через тривалу посуху та сильні вітри Санта-Ана, характерні для сезону.

Для боротьби з вогнем залучено 931 ув’язненого, а губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом вирішив направити ще тисячу військовослужбовців Національної гвардії до Лос-Анджелесу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 150 українських пожежників готові вирушити до США для допомоги.

«Я доручив міністру внутрішніх справ України та дипломатам підготувати рятувальників до можливої участі у гасінні лісових пожеж у Каліфорнії», – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що ситуація уражає масштабами, а українські рятувальники можуть допомогти американцям у рятуванні життів.

Пожежі в Лос-Анджелесі Фото: Getty Images Пожежі в Лос-Анджелесі Фото: Getty Images Фото Getty Images Пожежі в Лос-Анджелесі Фото: Getty Images Пожежі в Лос-Анджелесі Фото: Getty Images Пожежі в Лос-Анджелесі Фото: Getty Images Пожежі в Лос-Анджелесі Фото: Getty Images Пожежі в Лос-Анджелесі Фото: Getty Images Пожежі в Лос-Анджелесі Фото: Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Каліфорнія має багатий, але сумний досвід лісових пожеж, часто спричинених несправностями ліній електропередач у періоди сильних вітрів. Останніми роками штат пережив серію руйнівних пожеж, які здебільшого торкнулися сільських районів та невеликих містечок. Однак цього разу вогонь дістався до густонаселених районів, де проживає понад 12 млн людей.

7-8 січня сильний штормовий вітер став каталізатором масштабних загорянь в околицях Лос-Анджелеса. Точну причину виникнення пожеж влада ще не встановила. Вогонь охопив величезні площі, знищив сотні будівель та змусив десятки тисяч людей залишити свої домівки.

Пожежі, що почалися навколо Лос-Анджелеса, швидко поширилися на Голлівудські пагорби, спричинивши серйозні руйнування. Рятувальні служби працюють на межі можливостей, а запаси води стрімко вичерпуються. Крім того, якість повітря у регіоні знизилася до критично небезпечного рівня.

Через ураганний сухий вітер, який ускладнював боротьбу з полум’ям, понад 100 000 мешканців отримали наказ про термінову евакуацію. Пожежі, які розпочалися 7 січня, знищили тисячі гектарів землі, а район Пасіфік-Палісейдс у Лос-Анджелесі було повністю евакуйовано.

Пожежі, що охопили Каліфорнію з вівторка, завдали збитків на суму від $135 до $150 млрд, за оцінками AccuWeather. Це наймасштабніші пожежі в штаті з 1932 року, коли почали вести офіційний облік. Є ймовірність, що це стане найдорожчим стихійним лихом в історії США.