У Лос-Анджелесі пожежі знищили вже понад 10 000 будівель, кількість загиблих зростає (відео, фото)

У Лос-Анджелесі, Каліфорнія, палають п’ять масштабних лісових пожеж, що вже забрали життя щонайменше 10 осіб. Близько 10 000 будівель повністю знищено полум’ям. Про це пише CNN 10 січня. Через небезпеку для рятувальників кількість загиблих у деяких районах ще не визначена, заявив шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна. Очікується, що ця цифра може значно зрости.

Деталі

Пожежники продовжують боротьбу з вогнем, який швидко поширюється через посушливу погоду та сильні вітри. У свою чергу, поліція активно працює проти мародерів, а на підтримку правопорядку залучено солдатів Національної гвардії Каліфорнії.

У службі пожежників зазначають, що боротися з такими масштабними пожежами надзвичайно складно через брак ресурсів і персоналу. Капітан Скотт Кейтлан Коллінз звернувся до громадян з попередженням: «Не чекайте на останній момент, якщо пожежа наближається до вашого дому – тікайте негайно».

Президент США Джо Байден оголосив про покриття федеральним урядом повної вартості заходів щодо захисту життя та майна в південній Каліфорнії на наступні шість місяців.

Серед постраждалих від пожеж відомі особи, такі як Менді Мур, Анна Феріс, Майло Вентімілья, Періс Хілтон, Джефф Бріджес, Бозома Сейнт Джон, Мел Гібсон, Біллі Крістал, Джеймс Вудс і Даяна Уоррен, які втратили свої будинки.

Пожежі в Лос-Анджелесі. Фото Getty Images Пожежі в Лос-Анджелесі. Пожежі в Лос-Анджелесі. Пожежі в Лос-Анджелесі. Пожежі в Лос-Анджелесі. Пожежі в Лос-Анджелесі. Пожежі в Лос-Анджелесі. Пожежі в Лос-Анджелесі. Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Каліфорнія має багатий досвід лісових пожеж, спричинених лініями електропередач під час сильних вітрів. Останніми роками штат пережив серію смертоносних пожеж, більшість з яких вразили сільські території або невеликі містечка, але не мегаполіси з населенням понад 12 млн. Влада ще не встановила точну причину всіх пожеж, що спалахнули в околицях міста 7 та 8 січня, коли погіршився штормовий вітер.

9 січня у Каліфорнії оголосили надзвичайний стан через масштабні пожежі. Вогонь знищив величезні площі, сотні будинків і змусив десятки тисяч людей покинути свої домівки. Лісові пожежі, що розпочалися навколо Лос-Анджелеса, досягли Голлівудських пагорбів, після чого інші пожежі в цьому районі забрали життя щонайменше п’яти осіб, знищили сотні будівель і значно виснажили ресурси рятувальних служб, а також запаси води. Якість повітря погіршилась до критичних рівнів.

Понад 100 000 осіб отримали наказ про евакуацію через сухий ураганний вітер, який ускладнив гасіння вогню та сприяв його поширенню. Пожежі, що спалахнули 7 січня, вже охопили тисячі гектарів землі. Район Пасіфік-Палісейдс у Лос-Анджелесі був повністю евакуйований.